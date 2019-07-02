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18:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Собака вернулась к владельцу спустя девять лет

В Великобритании лабрадор-ретривер по кличке Бастер вернулся к хозяину Робу Смиту (Rob Smith) спустя девять лет после исчезновения. Об этом сообщает издание The Mirror.

Инцидент произошел в 2010 году в городе Лланелли, Уэльс. По словам Смита, Бастер, будучи еще щенком, бегал в саду возле дома и бесследно исчез. «Уверен, что его украли, — утверждает 39-летний мужчина. — Мы искали его несколько недель».

Однако поиски не увенчались успехом. После пропажи Бастера Смит завел еще одного лабрадора-ретривера черного окраса по кличке Бруно.

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Утром в субботу, 29 июня, Смиту позвонили из ветеринарной клиники, расположенной в 16 километрах от его дома. Оказалось, один из местных жителей нашел Бастера на улице и отнес в клинику. Медики осмотрели лабрадора черного окраса и благодаря чипу вышли на его владельца.

«Спустя девять лет лучший друг вернулся ко мне», — говорит Смит, добавив, что Бруно и Бастер быстро подружились. Мужчина также подчеркнул важность чипирования животных в ветеринарных клиниках.

В январе сообщалось, что пропавшую кошку по кличке Лилли (Lilly) нашли через десять лет в соседском доме. Хозяйке позвонили из ветеринарной клиники и сообщили, что ее любимица жива. Ее контакты нашли благодаря тому, что питомец был чипирован.

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