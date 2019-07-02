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18:38 (мск), источник: ТАСС

Голову Тутанхамона выставят на аукцион в Лондоне вопреки протестам Египта

По мнению одного из ведущих египтологов мира Заки Хаваса, бюст был украден и незаконно вывезен из храма в Луксоре.

Источник: AFP 2019

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Скульптурное изображение головы египетского фараона Тутанхамона (правил в 1351−1342 годы до н.э.) будет выставлена на торгах аукционного дома Christie’s в Лондоне 4 июля, несмотря на протесты из Каира. Как сообщила во вторник британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си, цена на изваяние из коричневого кварцита, которому более трех тысяч лет, может достичь £4 млн ($5,1 млн). По данным Financial Times, столь ценный древнеегипетский артефакт уходит с молотка впервые с 1985 года.

Скандал с реликвией высотой 28,5 см, обнаруженной в свое время в Долине Царей, не стихает уже более месяца.
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Голова Тутанхамона, изображенного в образе бога солнца Амона, земным воплощением которого считался молодой правитель, входит в частную коллекцию Resandro Collection.

Министерство иностранных дел и министерство по делам древностей Египта в начале июня обратились к организаторам аукциона с требованием вернуть в страну лот, выставленный под названием «голова бога Амона с чертами фараона Тутанхамона из коричневого кварцита». По мнению одного из ведущих египтологов мира Заки Хаваса, каменный бюст был украден и незаконно вывезен из Карнакского храма в Луксоре. «Владельцы предоставили на аукцион ложную информацию, — сказал он на днях в интервью AFP. — Они так и не показали никаких юридически достоверных документов для подтверждения права собственности». Однако устроители аукциона не вняли доводам Каира.

Источник: AFP 2019

Доподлинно происхождение бюста неизвестно. Каменная скульптура представляет собой изображение головы Тутанхамона, возможно голова была частью сидящей статуи. Имеются документальные подтверждения фактов владения объектом с 1960-х годов. Сначала памятник принадлежал немецкому принцу Вильгельму фон Турн-и-Таксис, затем несколько раз был перепродан.

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Историки считают Тутанхамона сыном фараона Эхнатона — знаменитого религиозного реформатора, женатого на Нефертити. Матерью Тутанхамона была другая жена Эхнатона, которая, по мнению некоторых ученых, была сестрой своего мужа.

Гробница Тутанхамона не была разграблена и сохранилась в неприкосновенности до момента ее открытия в 1922 году англичанами Говардом Картером и Гербертом Карнарвоном. Ее обнаружение считается крупнейшим археологическим открытием XX века, вызвавшим резкий рост интереса мировой общественности к Древнему Египту.

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