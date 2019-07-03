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02:26 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Прокуроры присмотрелись к камерам как бизнесу

Генпрокуратуру беспокоит выручка владельцев комплексов фиксации нарушений ПДД.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Места установки российских автоматических дорожных камер и режим их работы для «своевременного устранения массовых нарушений прав граждан» проверит Генпрокуратура РФ. В надзорном ведомстве обеспокоены, что комплексы фиксации нарушений стали «источником дохода» для частных компаний, которым они приносят до 90% сумм от выписанных штрафов. При этом, говорят в ведомстве, оштрафован с помощью камер в прошлом году был «почти каждый житель России». В Генпрокуратуре обеспокоены и плачевным состоянием половины российских дорог, что стало одной из причин гибели в 2018 году 5,5 тыс. человек в ДТП.

С поручением проверить места установки и эксплуатацию автоматических дорожных камер на коллегии Генпрокуратуры РФ выступил глава ведомства Юрий Чайка. Его первый заместитель Александр Буксман заявил об обеспокоенности превращением комплексов фиксации в «источник доходов», «коммерческие проекты региональных органов власти и бизнесменов».

Камеры «устанавливались для снижения аварийности», напомнил господин Буксман, но в некоторых регионах соглашения между властями и частниками привели к тому, что предприниматели получают до 90% доходов от наложенных штрафов.

В надзорном ведомстве привели статистику, согласно которой в 2018 году дорожные комплексы зафиксировали около 120 млн правонарушений, то есть «почти каждый житель нарушил ПДД». «Призываю проанализировать законность и справедливость таких концессий», — добавил первый заместитель генпрокурора РФ. По словам господина Чайки, проверки с «контролирующими органами» следует организовать для «своевременного устранения массовых нарушений прав граждан».

По данным ГИБДД, на дорогах РФ действуют 12 тыс. стационарных и 3,8 тыс. мобильных комплексов фиксации нарушений. Камеры частных компаний применяются с 2013 года.

Первопроходцем стал Татарстан, где власти арендуют у частных компаний комплексы «Автодория». В Астраханской области в 2018 году ПАО «Ростелеком» заработало на 150 камерах почти 40 млн руб., а в Тюменской области на 151 комплексе — 137,4 млн руб. В Крыму в прошлом году ООО «Безопасные дороги Крыма» заработало на 155 камерах 26,3 млн руб.

Рекорд принадлежит «МВС Груп», которая по концессии с 2016 года получает в Московской области с каждого оплаченного штрафа 233 руб. В 2018 году компания заработала на этом 3,1 млрд руб. Фиксированные платежи владельцам камер с каждого штрафа также установлены в Тамбовской (243 руб.) и Курганской (149−345 руб.) областях.

Отметим, что в Госдуму внесены уже как минимум два законопроекта, ограничивающие работу частных комплексов видеофиксации.

Так, в поправках главы парламентского комитета по транспорту Евгения Москвичева и коллег говорится, что «решения об установке и использовании» автоматических камер принимают федеральные, региональные власти и органы местного самоуправления. А во внесенном накануне в Госдуму проекте парламентского вице-спикера Игоря Лебедева частные камеры вообще предлагалось объявить вне закона (см. «Ъ» от 2 июля).

Впрочем, критиковали на коллегии Генпрокуратуры не только частников.

Так, господин Буксман упомянул уголовное дело в Новгородской области о покушении на хищение 250 млн руб. при создании комплекса фотовидеофиксации. Заодно он обратил внимание на настройки некоторых камер, которые фиксируют нарушения правил парковки, когда машины стоят в глухих пробках, и установку самих комплексов без учета очагов аварийности, предупреждающих знаков и в «абсурдных ситуациях».

В последнем случае прокурор рассказал о ситуации в Москве, где из-за установленного перед переходом знака «Остановка запрещена» комплексы регистрировали нарушение, когда водители просто пропускали пешехода.

В Генпрокуратуре даже предложили установить административную ответственность за эксплуатацию неправильно установленных камер, но конкретных мер не назвали.

Наряду с комплексами видеофиксации в надзорном ведомстве обеспокоены и качеством российских трасс. В половине регионов, сообщил Александр Буксман, они находятся в плачевном состоянии.

В пример он привел Калмыкию и Архангельскую область, где 90% региональных и местных дорог не отвечают нормативам. Подобное их состояние стало одной из причин 60 тыс. ДТП в 2018 году, в которых в России погибли 5,5 тыс. человек.

Александр Воронов

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