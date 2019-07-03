02:26 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Прокуроры присмотрелись к камерам как бизнесу
Генпрокуратуру беспокоит выручка владельцев комплексов фиксации нарушений ПДД.
Места установки российских автоматических дорожных камер и режим их работы для «своевременного устранения массовых нарушений прав граждан» проверит Генпрокуратура РФ. В надзорном ведомстве обеспокоены, что комплексы фиксации нарушений стали «источником дохода» для частных компаний, которым они приносят до 90% сумм от выписанных штрафов. При этом, говорят в ведомстве, оштрафован с помощью камер в прошлом году был «почти каждый житель России». В Генпрокуратуре обеспокоены и плачевным состоянием половины российских дорог, что стало одной из причин гибели в 2018 году 5,5 тыс. человек в ДТП.
С поручением проверить места установки и эксплуатацию автоматических дорожных камер на коллегии Генпрокуратуры РФ выступил глава ведомства Юрий Чайка. Его первый заместитель Александр Буксман заявил об обеспокоенности превращением комплексов фиксации в «источник доходов», «коммерческие проекты региональных органов власти и бизнесменов».
В надзорном ведомстве привели статистику, согласно которой в 2018 году дорожные комплексы зафиксировали около 120 млн правонарушений, то есть «почти каждый житель нарушил ПДД». «Призываю проанализировать законность и справедливость таких концессий», — добавил первый заместитель генпрокурора РФ. По словам господина Чайки, проверки с «контролирующими органами» следует организовать для «своевременного устранения массовых нарушений прав граждан».
Первопроходцем стал Татарстан, где власти арендуют у частных компаний комплексы «Автодория». В Астраханской области в 2018 году ПАО «Ростелеком» заработало на 150 камерах почти 40 млн руб., а в Тюменской области на 151 комплексе — 137,4 млн руб. В Крыму в прошлом году ООО «Безопасные дороги Крыма» заработало на 155 камерах 26,3 млн руб.
Рекорд принадлежит «МВС Груп», которая по концессии с 2016 года получает в Московской области с каждого оплаченного штрафа 233 руб. В 2018 году компания заработала на этом 3,1 млрд руб. Фиксированные платежи владельцам камер с каждого штрафа также установлены в Тамбовской (243 руб.) и Курганской (149−345 руб.) областях.
Так, в поправках главы парламентского комитета по транспорту Евгения Москвичева и коллег говорится, что «решения об установке и использовании» автоматических камер принимают федеральные, региональные власти и органы местного самоуправления. А во внесенном накануне в Госдуму проекте парламентского
Так, господин Буксман упомянул уголовное дело в Новгородской области о покушении на хищение 250 млн руб. при создании комплекса фотовидеофиксации. Заодно он обратил внимание на настройки некоторых камер, которые фиксируют нарушения правил парковки, когда машины стоят в глухих пробках, и установку самих комплексов без учета очагов аварийности, предупреждающих знаков и в «абсурдных ситуациях».
В последнем случае прокурор рассказал о ситуации в Москве, где
В Генпрокуратуре даже предложили установить административную ответственность за эксплуатацию неправильно установленных камер, но конкретных мер не назвали.
В пример он привел Калмыкию и Архангельскую область, где 90% региональных и местных дорог не отвечают нормативам. Подобное их состояние стало одной из причин 60 тыс. ДТП в 2018 году, в которых в России погибли 5,5 тыс. человек.
Александр Воронов