Дерипаска потратил более $20 миллионов на спасение экс-агента ФБР в Иране

По словам Дерипаски, он оплатил проведение операции по освобождению Левинсона по запросу ФБР, во главе которого в то время был Роберт Мюллер, и по просьбе бывшего замдиректора ФБР Эндрю Маккейба. «Ко мне подошел, вы знаете, тот, кто сейчас находится под наблюдением — Маккейб… Он также сказал, что это было важно для них всех (сотрудников ФБР). И я в какой-то степени поверил им», — приводятся в газете Hill слова Дерипаски.
Он отметил, что его команда уже практически договорилась с захватившими Левинсона в плен отпустить его на свободу, когда ему сказали, что возникли трудности в госдепартаменте, которым руководила Хиллари Клинтон, и они отказываются от сделки. Вместе с тем Дерипаска заявил, что слышал, как некий эксперт из госдепартамента, занимающийся Россией, говорил о том, что они «не хотят быть должными этому парню (Дерипаске)».
При этом сам бизнесмен признался, что никогда не ждал каких-либо услуг со стороны США за его личные старания освободить Левинсона и отметил, что продолжает расследовать, что повлияло на решение госдепартамента по делу Левинсона.
В том же интервью Дерипаска рассказал о том, что в сентябре 2016 года сотрудники ФБР спрашивали его о вмешательстве РФ в американские выборы. При этом он ответил, что очень сомневается, что штаб президента США Дональда Трампа через экс-руководителя штаба Пола Манафорта вступал в сговор с Москвой.
Спецпрокурор Роберт Мюллер около двух лет расследовал предположения о «российском вмешательстве» в выборы, которые Москва отрицает, а также предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых отрицают как в Кремле, так и в Белом доме.
Мюллер при завершении расследования не стал рекомендовать предъявление новых обвинений.
Ранее он выдвинул многочисленные обвинения против экс-сотрудников Трампа за дачу ложных показаний и другие нарушения. По делу осужден за финансовые нарушения и работу лоббистом без регистрации экс-руководитель штаба Трампа Пол Манафорт. Также Мюллер обвинил группу граждан РФ во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. Однако ни одно из возбужденных дел не касалось «сговора с Россией», который подозревали противники Трампа.