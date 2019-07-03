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07:09 (мск), источник: РИА Новости

Дерипаска потратил более $20 миллионов на спасение экс-агента ФБР в Иране

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Российский бизнесмен Олег Дерипаска рассказал в интервью телеканалу HillTV, что потратил более 20 миллионов долларов в период с 2009 по 2011 годы на частную операцию по освобождению из иранского плена бывшего агента ФБР Роберта Левинсона, который попал туда в 2007 году в ходе выполнения задания ЦРУ.

Источник: РИА "Новости"

По словам Дерипаски, он оплатил проведение операции по освобождению Левинсона по запросу ФБР, во главе которого в то время был Роберт Мюллер, и по просьбе бывшего замдиректора ФБР Эндрю Маккейба. «Ко мне подошел, вы знаете, тот, кто сейчас находится под наблюдением — Маккейб… Он также сказал, что это было важно для них всех (сотрудников ФБР). И я в какой-то степени поверил им», — приводятся в газете Hill слова Дерипаски.

Он отметил, что его команда уже практически договорилась с захватившими Левинсона в плен отпустить его на свободу, когда ему сказали, что возникли трудности в госдепартаменте, которым руководила Хиллари Клинтон, и они отказываются от сделки. Вместе с тем Дерипаска заявил, что слышал, как некий эксперт из госдепартамента, занимающийся Россией, говорил о том, что они «не хотят быть должными этому парню (Дерипаске)».

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При этом сам бизнесмен признался, что никогда не ждал каких-либо услуг со стороны США за его личные старания освободить Левинсона и отметил, что продолжает расследовать, что повлияло на решение госдепартамента по делу Левинсона.

В том же интервью Дерипаска рассказал о том, что в сентябре 2016 года сотрудники ФБР спрашивали его о вмешательстве РФ в американские выборы. При этом он ответил, что очень сомневается, что штаб президента США Дональда Трампа через экс-руководителя штаба Пола Манафорта вступал в сговор с Москвой.

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Спецпрокурор Роберт Мюллер около двух лет расследовал предположения о «российском вмешательстве» в выборы, которые Москва отрицает, а также предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых отрицают как в Кремле, так и в Белом доме.

Мюллер при завершении расследования не стал рекомендовать предъявление новых обвинений.

Ранее он выдвинул многочисленные обвинения против экс-сотрудников Трампа за дачу ложных показаний и другие нарушения. По делу осужден за финансовые нарушения и работу лоббистом без регистрации экс-руководитель штаба Трампа Пол Манафорт. Также Мюллер обвинил группу граждан РФ во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. Однако ни одно из возбужденных дел не касалось «сговора с Россией», который подозревали противники Трампа.

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29 мая© Ньюстюб
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