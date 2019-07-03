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09:33 (мск), источник: Lenta.Ru

В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ

В 13 регионах России за последние три года более 1 процента жителей оказались носителями ВИЧ.

Источник: Reuters

Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад материалы Роспотребнадзора «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте» за 2018 год.

Отмечается, что в аналогичной статистике по заболеваемости ВИЧ за 2015 год таких регионов было девять — то есть более чем на 30 процентов меньше, чем в 2018 году. Так, за три года количество регионов с генерализированной эпидемией ВИЧ (ситуация, когда количество ВИЧ-положительных беременных женщин составляет более 1 процента от общего числа беременных — прим. «Ленты.ру») увеличилось на четыре.

В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
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Второе место заняла Свердловская область — там проживает 1804 человека с ВИЧ на 100 тысяч населения. Также эпидемия ВИЧ зафиксирована в Кемеровской (1796 ВИЧ-положительных на 100 тысяч населения), Самарской (1474,5 на 100 тысяч) и Оренбургской областях (1356,6 на 10 тысяч).

Кроме того, увеличивается количество небольших городов с зараженностью ВИЧ-инфекцией, превышающей среднероссийские показатели в два-четыре раза. К таким городам в Роспотребнадзоре отнесли Североуральск, Кировоград, Тольятти, Верхний Уфалей, Новотроицк, Ленинск-Кузнецкий, Орск, Березники и другие. Всего перечислено 30 таких городов, но доля заражения ВИЧ в материалах не указана.

По мнению руководителя Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции академика РАН Вадима Покровского, доля россиян с ВИЧ будет расти, пока количество заразившихся будет больше, чем количество умерших с ВИЧ.

Он также отметил изданию, что россияне заражаются в основном через гетеросексуальные контакты, поскольку не используют презервативы.

«Причины я вижу в том, что, с одной стороны, их стоимость высока, а покупательная способность населения падает, с другой стороны, люди не понимают, что эта проблема может коснуться их напрямую», — добавил Покровский.

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«Работа с каждым регионом проводится индивидуально, исходя из конкретной эпидемиологической ситуации. В каждом субъекте разработан и активно реализуется план первоочередных мероприятий по ВИЧ-инфекции, который утверждается руководителем региона», — заявили изданию в Минздраве.

Ранее сообщалось, что распространение ВИЧ-инфекции в России удалось остановить. Как сообщала пресс-служба Роспотребнадзора, в 2018-м впервые за 14 лет зарегистрирован отрицательный темп прироста заболеваемости вирусом. Он составил минус 2,2 процента. При этом было проведено 38 миллионов освидетельствований граждан.

По данным Федерального центра по борьбе со СПИДом при Роспотребнадзоре, в России к концу 2018 года насчитывалось более миллиона ВИЧ-положительных. Еще от 300 до 500 тысяч россиян не знают о своем статусе, отмечал Покровский.

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