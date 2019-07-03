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12:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Песец-путешественник прошел 3400 километров за 76 дней

Это рекордная скорость перемещения для этого животного.

Молодая самка песца совершила невероятное путешествие, преодолев за 76 дней 3380 км.

Она покинула архипелаг Шпицберген в Норвегии 26 марта прошлого года, достигнув Гренландии через 21 день. Затем, 6 июня, полярная лиса покинула Гренландию и 10 июня достигла острова Элсмир в канадском Нунавуте. Все это время она путешествовала не только по суше, но и по плавающим льдинам.

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Полярная лиса
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Проследить траекторию животного ученым удалось благодаря ошейнику с радиометкой. Они наблюдали за песцом с 2017 года. Отчет по итогам двухлетних наблюдений опубликован в свежем номере Polar Research.

По данным исследователей, молодая самка двигалась со скоростью 46,3 км в день, но иногда она преодолевала по 155 км в сутки.

«Это самая быстрая скорость перемещения, зарегистрированная для этого вида», — написали Эва Фугли из Норвежского полярного института и Арно Тарру из Норвежского института исследований природы.

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«Сначала мы не могли поверить своим глазам. Мы подумали, что, возможно, животное мертво и его везут на лодке, но в этом районе не было лодок. Мы были ошеломлены», — сказала Фугли.

Анна Лысенко

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