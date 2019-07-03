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14:35 (мск), источник: Газета.Ру

Пугачева засветила кольцо стоимостью в пять московских квартир

Актриса Олеся Судзиловская показала новое совместное фото с певицей Аллой Пугачевой, на котором эксперты рассмотрели роскошное кольцо.

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Как отмечает дизайнер ювелирных украшений Дина Джафарова, украшение с бриллиантом не менее 12 карат создали по индивидуальному заказу. «По самым скромным оценкам, цена такого украшения начинается от $450 тыс. (более 28 млн руб.) и в зависимости от бренда может достигать любых высот», — цитирует специалиста сайт kp.ru.

Эксперты указывают на то, за эти деньги можно приобрести 5 однокомнатных квартир в спальных районах Москвы.

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