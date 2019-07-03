В Минздраве объяснили рост заболеваемости ВИЧ в России

Издание РБК в среду сообщило, что количество регионов с эпидемией ВИЧ за три года выросло более чем на 40%: в 13 субъектах инфицировано свыше одного процента населения, при этом 70% заболевших — люди в возрасте 30−50 лет.
Всего в 2018 году в России ВИЧ-инфекцию выявили почти у 86 тысяч человек. При этом новые случаи заражения у 71% взрослых и у 83% детей выявляются на ранних стадиях. В целом в стране зарегистрировано 896 тысяч человек с вирусом иммунодефицита, под диспансерным наблюдением находятся 712,5 тысячи, уточнили в ведомстве.
По данным Минздрава, в 2018 году каждый четвертый житель России проверил свой ВИЧ-статус. Подчеркивается, что ведомство работает с каждым регионом отдельно по сокращению заболеваемости.
В мае замминистра здравоохранения Олег Салагай, выступая на заседании комитета Госдумы, заявил, что около ста тысяч человек в России не знают о своем ВИЧ-статусе. В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что таких среди инфицированных около 25%.