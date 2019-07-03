14:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кинозвезд поместили на знаменитые картины (фото)
Получилось очень забавно.
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Получилось очень забавно.
Группа французских дизайнеров Design Crowd (ранее — Worth1000) виртуозно поместила
Дизайнеры еще несколько лет назад начали состязаться между собой, чья версия будет самой забавной. Свою битву они назвали «Современный Ренессанс», а результатами поделились в соцсетях. Вскоре инициатива превратилась в настоящий флешмоб — к состязанию присоединились и другие дизайнеры.
В Design Crowd говорят, что благодаря проекту они за несколько лет смогли напомнить широкой общественности как минимум о трех десятках шедевров. А подхватившие идею пользователи соцсетей — о сотнях.
«Это самое смешное, что я видел за неделю», — написал один из подписчиков под «Портретом мадам Ф» с головой Киану Ривза.
«Я хочу за него замуж», — дописала одна из читательниц.
Анна Лысенко