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14:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кинозвезд поместили на знаменитые картины (фото)

Получилось очень забавно.

Группа французских дизайнеров Design Crowd (ранее — Worth1000) виртуозно поместила поп-идолов современности на знаменитые картины.

Дизайнеры еще несколько лет назад начали состязаться между собой, чья версия будет самой забавной. Свою битву они назвали «Современный Ренессанс», а результатами поделились в соцсетях. Вскоре инициатива превратилась в настоящий флешмоб — к состязанию присоединились и другие дизайнеры.

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Киану Ривз на картине Луи-Эдуарда Дюбюфа «Портрет мадам Ф»

В Design Crowd говорят, что благодаря проекту они за несколько лет смогли напомнить широкой общественности как минимум о трех десятках шедевров. А подхватившие идею пользователи соцсетей — о сотнях.

«Это самое смешное, что я видел за неделю», — написал один из подписчиков под «Портретом мадам Ф» с головой Киану Ривза.

«Я хочу за него замуж», — дописала одна из читательниц.

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«Саломея» Жана Беннера с головой Хелены Бонем Картер
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Леонардо Ди Каприо на картине Ван Гога
Во время загрузки произошла ошибка.
Слоненок Дамбо на картине «Женщина у окна» Сальвадора Дали
Хью Лори на портрете доктора Альфонса Лероя, художник Жак-Луи Давид
Николас Кейдж на портрете графа Морица Саксонского, маршала Франции кисти Мориса Кантена де Латура
Джокер в исполнении Хита Леджера на автопортрете Жака-Луи Давида
Мистер Бин в исполнении Роуэна Аткинсона на картине Рафаэля Санти «Портрет кардинала»
Пенелопа Крус на картине Фредерика Лейтона

Анна Лысенко

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