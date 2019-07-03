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14:11 (мск), источник: ТАСС

«Одноклассники» помогут собрать средства для пострадавших от паводка в Иркутской области

Онлайн-марафон по сбору средств пострадавшим от наводнения в Иркутской области пройдет 4 июля. Его организуют Общественное телевидение России (ОТР) и социальная сеть «Одноклассники».

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Трансляция будет проходить с 13:00 до 15:00 и 18:00 до 21:00 по мск в группе ОТР. Во время эфира организуют прямые включения с мест затоплений, ведущие программы расскажут истории пострадавших людей, также запланированы выступления экспертов и сбор средств.

«Пользователи ОК смогут помочь пострадавшим от наводнения и внести свои пожертвования с помощью кнопки “Поддержать” и сервиса Donation Alerts. Кнопка будет доступна на странице трансляции», — говорится в сообщении соцсети.

Также пользователи смогут позвонить в прямой эфир по бесплатному номеру 8−800−222−00−14 или отправить сообщение на короткий номер 5445, чтобы предложить свою помощь пострадавшим. Отправка СМС бесплатна для абонентов Tele2, «Билайн», «МТС», «МегаФон».

Следите за развитием темы Паводки в Иркутской области
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