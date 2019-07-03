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14:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф снял завораживающие виды Африки и Исландии с высоты птичьего полета

Ландшафты, похожие на абстрактные картины.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Фотограф и режиссер Зак Секлер обычно снимает рекламу и забавные истории в портретах. Но несколько лет назад, во время своего путешествия по Ботсване, он присоединился к авиаэкскурсии над солончаками.

Увидев сверху захватывающие дух пейзажи, Секлер решил попробовать себя в аэросъемке. И не ошибся.

Удивительные снимки с высоты птичьего полета показывают мир таким, каким мы его никогда прежде не видели. Особенно впечатляют работы, сделанные в Африке и Исландии, которые Секлер объединил для большой выставки в Нью-Йорке.

Екатерина Гура

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