14:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф снял завораживающие виды Африки и Исландии с высоты птичьего полета
Ландшафты, похожие на абстрактные картины.
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Ландшафты, похожие на абстрактные картины.
Фотограф и режиссер Зак Секлер обычно снимает рекламу и забавные истории в портретах. Но несколько лет назад, во время своего путешествия по Ботсване, он присоединился к авиаэкскурсии над солончаками.
Увидев сверху захватывающие дух пейзажи, Секлер решил попробовать себя в аэросъемке. И не ошибся.
Удивительные снимки с высоты птичьего полета показывают мир таким, каким мы его никогда прежде не видели. Особенно впечатляют работы, сделанные в Африке и Исландии, которые Секлер объединил для большой выставки в
Екатерина Гура