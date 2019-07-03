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14:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

В американском кафе придумали, как накормить девушек во время свиданий

Они изобрели хитрое блюдо.

Американец Ник Числер в конце июня опубликовал на своей странице в Facebook забавное фото меню, которое он сделал в ресторане быстрого питания Mama D’s в городке Норт-Литл-Рок.

Одним из пунктов этого меню значилось блюдо за 4,25 долларов под названием «Моя девушка не голодна».

Это комбо, включающее двойную порцию картошки фри, дополнительные жареные куриные крылышки или сырные палочки во фритюре.

С помощью такого блюда сотрудники кафе решили подшутить над девушками, которые приходят в ресторан со своими молодыми людьми и заявляют, что ничего не хотят, а в итоге съедают половину порций из тарелок своих бойфрендов.

Шутливая идея многим понравилась. За считанные дни снимок стал вирусным и распространился по соцсетям и СМИ. По мнению пользователей в комментариях, умное меню ресторана никого не оставит голодным, а кому-то даже поможет сохранить отношения.

Екатерина Гура

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