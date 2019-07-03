14:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
В американском кафе придумали, как накормить девушек во время свиданий
Они изобрели хитрое блюдо.
Американец Ник Числер в конце июня опубликовал на своей странице в Facebook забавное фото меню, которое он сделал в ресторане быстрого питания Mama D’s в городке
Одним из пунктов этого меню значилось блюдо за 4,25 долларов под названием «Моя девушка не голодна».
С помощью такого блюда сотрудники кафе решили подшутить над девушками, которые приходят в ресторан со своими молодыми людьми и заявляют, что ничего не хотят, а в итоге съедают половину порций из тарелок своих бойфрендов.
Шутливая идея многим понравилась. За считанные дни снимок стал вирусным и распространился по соцсетям и СМИ. По мнению пользователей в комментариях, умное меню ресторана никого не оставит голодным, а
Екатерина Гура