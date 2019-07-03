15:57 (мск), источник: Популярная механика
Стажер NASA случайно купил оригинал лунной видеозаписи
Оригинальные видеозаписи первой в истории внекорабельной деятельности астронавтов на Луне будут проданы на аукционе за миллионы долларов.
В 1976 году Гэри Джордж приобрел на правительственном аукционе 1150 кассет и бобин различных кинопленок и магнитных лент за 200 с небольшим долларов (с учетом инфляции в 2019 году это более 1200 долларов). На Эллингтонской базе ВВС США в Хьюстоне NASA распродавали лишнее имущество и среди лотов были носители информации, которые по мнению сотрудников более не представляли ценности.
Внимание Гэри привлекли 65 коробок высококачественной пленки Ampex, каждая из которых стоила 260 долларов. Он решил перепродать их для повторного использования телестудиям и таким образом заработать гораздо большую сумму, чем заплатил за всю покупку. К счастью, его отец заметил три бобины магнитной ленты подписанные, как «APOLLO 11 EVA | July 20, 1969». Поскольку оборудование для их просмотра найти было очень трудно, записи просто хранились в семье Джорджей «на всякий случай» в течении долгих лет.
Поворотный момент наступил в 2008 году, когда NASA искали оригиналы утерянных записей, чтобы восстановить хронику в высоком качестве к сороковой годовщине высадки на Луну. В тот раз Гэри не смог договориться с агентством об условиях передачи архивных материалов и решил сам изучить бобины. С большим трудом он смог найти способ их просмотреть и, скорее всего, впервые с момента съемки ленты были воспроизведены в калифорнийской студии DC Video специалистом по архивным видеозаписям Дэвидом Кроствейтом.
Магнитные ленты оказались в отличном состоянии и в том же году их оцифровали без потери качества. Терабайтный жесткий диск с этой цифровой копией станет частью лота, который «Сотбис» выставит на торги в полувековой юбилей «Аполлона-11» 20 июля 2019 года по начальной цене в 700 тысяч долларов. Специалисты аукционного дома подтвердили, что записи подлинные и оценили их в 1−2 миллиона долларов.
Эта удивительная история показывает, как легко за 50 лет могут быть утеряны и затем найдены свидетельства даже самых важных исторических событий. Поскольку носители информации в 1970-е годы стоили баснословных денег, их зачастую использовали повторно, продавали и перезаписывали. Однако высокая стоимость была известна только специалистам, работавшим с ними. Возможно, за распродажу ненужного имущества отвечали сотрудники, которые не представляли себе ценности всех лотов и считали их просто лишним хламом, находящимся на балансе NASA.