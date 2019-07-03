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15:57 (мск), источник: Популярная механика

Стажер NASA случайно купил оригинал лунной видеозаписи

Оригинальные видеозаписи первой в истории внекорабельной деятельности астронавтов на Луне будут проданы на аукционе за миллионы долларов. Стажер-техник NASA случайно купил их вместе с большим количеством использованных пленок сорок лет назад и долгое время не подозревал о том, какое сокровище хранит дома.

Источник: NASA

В 1976 году Гэри Джордж приобрел на правительственном аукционе 1150 кассет и бобин различных кинопленок и магнитных лент за 200 с небольшим долларов (с учетом инфляции в 2019 году это более 1200 долларов). На Эллингтонской базе ВВС США в Хьюстоне NASA распродавали лишнее имущество и среди лотов были носители информации, которые по мнению сотрудников более не представляли ценности.

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Внимание Гэри привлекли 65 коробок высококачественной пленки Ampex, каждая из которых стоила 260 долларов. Он решил перепродать их для повторного использования телестудиям и таким образом заработать гораздо большую сумму, чем заплатил за всю покупку. К счастью, его отец заметил три бобины магнитной ленты подписанные, как «APOLLO 11 EVA | July 20, 1969». Поскольку оборудование для их просмотра найти было очень трудно, записи просто хранились в семье Джорджей «на всякий случай» в течении долгих лет.

Поворотный момент наступил в 2008 году, когда NASA искали оригиналы утерянных записей, чтобы восстановить хронику в высоком качестве к сороковой годовщине высадки на Луну. В тот раз Гэри не смог договориться с агентством об условиях передачи архивных материалов и решил сам изучить бобины. С большим трудом он смог найти способ их просмотреть и, скорее всего, впервые с момента съемки ленты были воспроизведены в калифорнийской студии DC Video специалистом по архивным видеозаписям Дэвидом Кроствейтом.

Магнитные ленты оказались в отличном состоянии и в том же году их оцифровали без потери качества. Терабайтный жесткий диск с этой цифровой копией станет частью лота, который «Сотбис» выставит на торги в полувековой юбилей «Аполлона-11» 20 июля 2019 года по начальной цене в 700 тысяч долларов. Специалисты аукционного дома подтвердили, что записи подлинные и оценили их в 1−2 миллиона долларов.

Эта удивительная история показывает, как легко за 50 лет могут быть утеряны и затем найдены свидетельства даже самых важных исторических событий. Поскольку носители информации в 1970-е годы стоили баснословных денег, их зачастую использовали повторно, продавали и перезаписывали. Однако высокая стоимость была известна только специалистам, работавшим с ними. Возможно, за распродажу ненужного имущества отвечали сотрудники, которые не представляли себе ценности всех лотов и считали их просто лишним хламом, находящимся на балансе NASA.

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