Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Видео с исчезающими под мостом машинами взорвало соцсети
Как я 5 лет жила в браке без близости: личная история
В Австралии мальчик провалился под поезд и выжил
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Ждать ли россиянам нового скачка цен на бензин Истек срок соглашения между правительством и нефтяными компаниями о заморозке цен
Катастрофически вымирающие россияне ответили Голиковой
Украина лишилась "безвиза" с двумя странами
Софья Эрнст стала женой сибирского промышленника: фото со съемок
Стеша Маликова, Светлана Ходченкова и другие на премьере «Анны»
Внучка Алисы Фрейндлих выписалась из роддома
В Австралии мальчик провалился под поезд и выжил
Канада ввела запрет в ответ на указ Путина
Названа причина ЧП на подлодке Минобороны
На снарядах написано "Лучшее - детям": в Сети показали фото ВСУ
Актёр и режиссёр Панин умер сегодня
Почему в подъездах стены часто красят до половины?
Как оформить углы в квартире: 9 полезных советов
Фоторепортажи
9Как выглядят известные достопримечательности в разные времена года
8Встреча президентов РФ и США на саммите G20
10:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Стилист публикует в Сети фото одного платья на девушках из разных стран

Занимательные приключения платья в горошек.

Стилист Фэй Оукенфулл прогуливалась по улицам Нью-Йорка и увидела двух девушек в абсолютно одинаковых платьях. Она назвала это «сбоем в матрице» и выложила снимок в специально созданный Instagram-аккаунт под названием Hot 4 The Spot.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Спустя время Фэй стала получать снимки от подписчиков из разных стран мира. На всех фото были девушки в том самом белом платье в горошек. Многие из них выглядели как двойники из-за того, что дополняли платье одинаковыми аксессуарами в виде поясов и черных кожаных курток.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

За полтора месяца существования аккаунта в нем появилось 111 снимков, сделанных по всему миру, а платье в горошек стало настолько популярным, что уже превратилось в мем.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Читайте также
Шойгу назвал основную причину аварии в Баренцевом море
С россиян взимали плату за бесплатное радио
Маслякова хотят лишить прав на КВН
В Минске во время салюта на День независимости погибла женщина
Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток
Будущих водителей обяжут сдавать анализы на наркотики
Здоровье
6 интимных проблем у женщин С чем они связаны и как их решить.
Hi-Tech
Крупные компании решили уйти из Китая Торговая война Пекина и Вашингтона серьезно усложнила им жизнь.
Кино
Киану Ривз вернулся к своей роли 30-летней давности Актеру пришлось избавиться от бороды ради съемок в комедии «Билл и Тед»
Авто
Пьяный депутат избил инспектора ДПС лопатой Конфликт произошел в июне этого года в Якутии во время празднования национального праздника лета — «Ысыах-2019»
Недвижимость
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Эксперты назвали средний доход ипотечного заемщика в России
Популярные темы на «Детях»
Я не права? 327
Рассказываю. 208
Ребенка 3 лет "переклинивает" в некоторых ситуациях. Помогите разобраться 160
Куда идти после 9 класса? 147
Леди
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли пышную свадьбу в Италии Торжество продлится три дня.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь