10:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Стилист публикует в Сети фото одного платья на девушках из разных стран
Занимательные приключения платья в горошек.
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Занимательные приключения платья в горошек.
Стилист Фэй Оукенфулл прогуливалась по улицам
Спустя время Фэй стала получать снимки от подписчиков из разных стран мира. На всех фото были девушки в том самом белом платье в горошек. Многие из них выглядели как двойники
За полтора месяца существования аккаунта в нем появилось 111 снимков, сделанных по всему миру, а платье в горошек стало настолько популярным, что уже превратилось в мем.
Екатерина Гура