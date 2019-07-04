10:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф устроила свадебную съемку своим бабушке с дедушкой
Подарок к 60-й годовщине брака.
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Подарок к 60-й годовщине брака.
Американский фотограф Абигейл Лидик решила сделать необычный подарок своим бабушке и дедушке на 60-ю годовщину их брака. Поскольку Абигейл специализируется на свадебной съемке, то и фотосессию она устроила соответствующую.
Девушка обратилась к своих коллегам за помощью, и «молодоженам» предоставили настоящие свадебные наряды, цветы, аксессуары, а также сделали прически и макияж.
В течение двух часов Джордж и Джинджер Браун, у которых уже есть четверо детей, 18 внуков и 19 правнуков, позировали своей внучке в качестве жениха и невесты. Процесс всем очень понравился — как и получившиеся снимки. А фото счастливых пенсионеров, которые даже спустя 60 лет совместной жизни выглядят счастливыми и влюбленными, моментально разлетелись по соцсетям и СМИ.
Екатерина Гура