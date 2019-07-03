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18:05 (мск), источник: Ведомости

Минсельхоз решил взять под контроль сбор грибов и ягод

Министерства сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений.

Источник: AP 2019

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на regulation.gov. Первым внимание на это обратил РБК.

Как говорится в пояснительной записке к документу, дикорастущие пищевые ресурсы пользуются высоким спросом как внутри страны, так и за рубежом, а сфера их переработки и оборота является «экономически и социально значимой отраслью, обладающей значительным потенциалом роста». Несовершенство правового регулирования сбора дикорастущего сырья в предпринимательских целях и для собственных нужд населения сейчас сдерживают этот рост, отмечают авторы документа.

В нем Минсельхоз просит наделить его полномочиями регулятора данной сферы, чтобы развивать производство и увеличить поставки переработанной продукции на экспорт.

В январе 2017 г. Минсельхоз заявил, что министерство никогда не выступало с инициативой о лицензировании сбора дикорастущих грибов и не поддерживало такую идею, передавало «РИА Новости». Поводом для опровержения стали публикации в СМИ о том, что Минсельхоз предлагает ввести платные лицензии на данный вид деятельности. В пресс-службе министерства тогда подчеркивали, что СМИ исказили слова Александра Ткачева, который был тогда министром сельского хозяйства, о том, что эта сфера деятельности является перспективным для малого бизнеса.

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