Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из садящегося в Лондоне самолета выпал безбилетник
Андреева, Пегова, Пореченков на закрытии сезона МХТ
Саша Савельева показала фигуру после родов
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
Дело извозчика КомароваКак в СССР появился первый серийный убийца
Среди погибших подводников оказались непростые люди
Украинцы устроили ажиотаж в Крыму - эксперт
Софья Эрнст стала женой сибирского промышленника: фото со съемок
Стеша Маликова, Светлана Ходченкова и другие на премьере «Анны»
На сгоревшем "Лошарике" ВМФ России нашли живых моряков
30-летняя россиянка скончалась в Греции - СМИ
Казус, случившийся с дочерью президента на форуме, где был Путин
Исключив всего 1 продукт, можно лишиться волос
Актёр и режиссёр Панин умер сегодня
За деньги можно всё: В Сети о выходке Пугачёвой
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
Как оформить углы в квартире: 9 полезных советов
Фоторепортажи
16Сибирский разлив: в Иркутской области затоплены тысячи домов
8Встреча президентов РФ и США на саммите G20
20:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин возмутился ростом цен на строительство дорог

Если цены на строительство дорог продолжат расти, то в России не будет построено и половины из того, что запланировано в национальных проектах, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Так глава государства ответил на слова вице-премьера Максима Акимова о том, что в ближайшее время власти рассмотрят схему по созданию мощностей по хранению битума в объеме на 200−250 тысяч тонн в восьми точках на территории страны, а также механизм финансовой поддержки с точки зрения ставок кредитования. По словам чиновника, такой вариант будет предложен премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассчитанным до 2024 года, предусмотрено строительство новых дорог в российских регионах на 4,4 триллиона рублей. Согласно проекту, утвержденному президентом Путиным, в стране должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских алгомераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

Читайте также

 Трагедия на российской подлодке: погибшие оказались элитой ВМФ
Зеленского высмеяли из-за его знания английского
Минобороны опубликовало имена погибших моряков-подводников
Минсельхоз решил взять под контроль сбор грибов и ягод
В России захотели провести «генеральную уборку»
На бюджетных харчах. Какие премии у топ-менеджеров госкорпораций
В Кентукки горят 5 миллионов литров бурбона
ГИБДД готовит новую технологию проверки водителей
Здоровье
6 интимных проблем у женщин С чем они связаны и как их решить.
Hi-Tech
Крупные компании решили уйти из Китая Торговая война Пекина и Вашингтона серьезно усложнила им жизнь.
Кино
Киану Ривз вернулся к своей роли 30-летней давности Актеру пришлось избавиться от бороды ради съемок в комедии «Билл и Тед»
Авто
Пьяный депутат избил инспектора ДПС лопатой Конфликт произошел в июне этого года в Якутии во время празднования национального праздника лета — «Ысыах-2019»
Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Назван лучший дом мира
Москвичам пообещали много дешевых магазинов
Дети
В российских школах появился новый предмет В СФ предложили ввести в школах уроки «Семьеведения». Оказалось, этот предмет уже преподается и учебники по нему есть
Леди
Черно-белый шик: Кейт Миддлтон посмотрела теннис в элегантном платье Герцогиня совершила неожиданный выход.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь