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20:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети пытаются угадать, что изображено на странном фото

И ничего рационального в голову не приходит.

Пользователь Reddit опубликовал загадочную фотографию. Он объяснил, что его подруга переехала в новый дом, а из окна увидела довольно жуткий внутренний дворик соседей.

Прямо посреди сада стоял небольшой сарай, перед которым красовался жуткий манекен, а вокруг были расставлены фигурки собак, котов, черепах, птиц и бабочек. Между всем этим безумием также стояли горшки с разными растениями и садовые фонарики.

Вся эта странная, но пугающая картина настолько заинтересовала девушку и ее друга, что они решили попросить совета у пользователей соцсетей.

В комментариях под снимком сразу же стали появляться многочисленные предположения, что происходит в этом странном дворе. Большинство комментаторов сошлись на мнении, что соседи девушки устроили в саду какой-то магический алтарь или таким образом просто отпугивают преступников.

Екатерина Гура

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