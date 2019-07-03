Пользователи Сети пытаются угадать, что изображено на странном фото

Пользователь Reddit опубликовал загадочную фотографию. Он объяснил, что его подруга переехала в новый дом, а из окна увидела довольно жуткий внутренний дворик соседей.
Прямо посреди сада стоял небольшой сарай, перед которым красовался жуткий манекен, а вокруг были расставлены фигурки собак, котов, черепах, птиц и бабочек. Между всем этим безумием также стояли горшки с разными растениями и садовые фонарики.
Вся эта странная, но пугающая картина настолько заинтересовала девушку и ее друга, что они решили попросить совета у пользователей соцсетей.
В комментариях под снимком сразу же стали появляться многочисленные предположения, что происходит в этом странном дворе. Большинство комментаторов сошлись на мнении, что соседи девушки устроили в саду какой-то магический алтарь или таким образом просто отпугивают преступников.