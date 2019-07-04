09:23 (мск), источник: Esquire
Massive Attack выпустили кавер на песню Егора Летова «Все идет по плану»
Запись сделана на рентгеновском снимке. Послушать композицию можно будет только 10−15 раз, после она исчезнет.
Massive Attack выпустили кавер на песню Егора Летова «Все идет по плану» на рентгеновском снимке.
Впервые музыканты исполнили эту композицию еще в 2013 году на своем совместном шоу с британским режиссером Адамом Кертисом на Манчестерском международном фестивале. Однако официальный релиз кавера, а также видео на YouTube появились только сейчас.
На рентгеновском снимке послушать песню можно будет только 10−15 раз, после она исчезнет. Пластинка записана в рамках проекта «Библиотека опасных мыслей», запущенного британским
Стоимость рентгеновской пластинки ― $60. Все деньги от ее продажи пойдут на поддержку Университета андеграунда, который помогал реализовывать проект.
Записывать музыку на рентгеновской пленке было популярно во времена СССР, когда многие композиции запрещенных исполнителей нельзя было достать легальным методом.