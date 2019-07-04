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09:23 (мск), источник: Esquire

Massive Attack выпустили кавер на песню Егора Летова «Все идет по плану»

Запись сделана на рентгеновском снимке. Послушать композицию можно будет только 10−15 раз, после она исчезнет.

Massive Attack выпустили кавер на песню Егора Летова «Все идет по плану» на рентгеновском снимке.

Впервые музыканты исполнили эту композицию еще в 2013 году на своем совместном шоу с британским режиссером Адамом Кертисом на Манчестерском международном фестивале. Однако официальный релиз кавера, а также видео на YouTube появились только сейчас.

Во время загрузки произошла ошибка.

На рентгеновском снимке послушать песню можно будет только 10−15 раз, после она исчезнет. Пластинка записана в рамках проекта «Библиотека опасных мыслей», запущенного британским онлайн-музеем Collecteurs в знак борьбы с цензурой.

Стоимость рентгеновской пластинки ― $60. Все деньги от ее продажи пойдут на поддержку Университета андеграунда, который помогал реализовывать проект.

Записывать музыку на рентгеновской пленке было популярно во времена СССР, когда многие композиции запрещенных исполнителей нельзя было достать легальным методом.

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