02:54 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
КС решит квартирный вопрос репрессированных
Суд рассмотрит жалобу на закон о реабилитации жертв сталинского террора.
Конституционный суд России (КС) второй раз за свою историю принял к рассмотрению жалобы на закон о реабилитации жертв политических репрессий. Заявители, дети несправедливо осужденных в 1930-е годы граждан СССР, считают, что российское законодательство лишило их права на компенсацию отнятого у родителей жилья. Теперь свое мнение по этому вопросу для КС должны высказать Мосгордума, Госдума, мэрия Москвы и президент РФ.
Вчера на сайте КС появилось сообщение о том, что судьи приняли к рассмотрению жалобы Алисы Мейсснер (Кировская область), Елизаветы Михайловой (Владимирская область) и Евгении Шашевой (Коми), они объединены в одно производство. «Ъ» подробно рассказывал об этом деле: женщины родились в ссылке или спецпоселении в семьях москвичей, репрессированных в годы сталинского террора.
Федеральный закон 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий» закрепил за репрессированными и их детьми право на первоочередное получение жилья в тех городах, где они жили до ареста.
Регионы получили полномочия устанавливать дополнительные ограничения, после чего во многих городах жертвам репрессий стало практически невозможно получить бесплатное жилье. Заявительницы просят КС отменить ограничения и обеспечить право на компенсацию незаконно отнятого жилья (см. «Ъ» от 22 мая).
Интересы Алисы Мейсснер, Елизаветы Михайловой и Евгении Шашевой представляет Институт права и публичной политики. «Мы приветствуем решение Конституционного суда принять эти жалобы к рассмотрению, — сказал “Ъ” руководитель судебной практики института Григорий Вайпан.— По статистике КС рассматривает 0,5% поступивших жалоб — лишь одну из двухсот».
«Самый принципиальный момент в том, что госорганы годами замалчивали существование проблемы с компенсацией жилья репрессированным, — говорит господин Вайпан.— А тем временем в стране проходили десятки судебных процессов, где немолодые уже люди бились за право вернуться домой, в родные для их семей города».
Заявительницы оспаривают федеральный и региональный законы, поэтому суд затребует мнение госорганов, говорит юрист: «Мы ожидаем отзывов Мосгордумы, мэрии Москвы, Госдумы, Совета федерации и президента РФ». «Мы изучим их мнение и, вероятно, представим дополнительные доводы суду», — сказал господин Вайпан. Он напомнил, что ранее заявительниц поддержали президентский Совет по правам человека и общество «Мемориал».
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Александр Черных