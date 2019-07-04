Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ

Всемирный день поцелуев отмечается 4 июля.
Согласно данным исследования, любят целоваться 52% россиян, лишь 38% сообщили, что это им не нравится. Еще 9% затруднились ответить.
В качестве приветствия своих знакомых и близких часто и очень часто целуют 49% граждан, а редко или очень редко — 42%. Никогда не целуются при встрече 7%.
Чаще всего близких и родных россияне приветствуют словами (56%), объятиями (55%), рукопожатием (50%), улыбкой (41%). Коллег при встрече россияне чаще всего приветствуют словами (58%), рукопожатием (54%), улыбкой (31%), кивком головы (24%), только 2% — поцелуем. Респонденты могли дать сразу несколько вариантов ответа.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 2 июля. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.
Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.