Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новое руководство ЕС сразу показало отношение к России
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли пышную свадьбу в Италии
Женские болезни: лечить или не трогать
Стеша Маликова, Светлана Ходченкова и другие на премьере «Анны»
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Дело извозчика КомароваКак в СССР появился первый серийный убийца
Катастрофически вымирающие россияне ответили Голиковой
Украина лишилась "безвиза" с двумя странами
Софья Эрнст стала женой сибирского промышленника: фото со съемок
Стеша Маликова, Светлана Ходченкова и другие на премьере «Анны»
СМИ раскрыли, как умерла в Греции российская туристка
Принцесса Диана отомстила мужу перед смертью
В моду вошли сандалии-глиттер
Как я 5 лет жила в браке без близости: личная история
Наркотики и девушки: тело арабского принца нашли в Лондоне
Актёр и режиссёр Панин умер вчера
Назван самый агрессивный город России
Россиянам захотели простить долги за ЖКХ
Фоторепортажи
9Как выглядят известные достопримечательности в разные времена года
10В Японии начался саммит G20
09:37 (мск), источник: РИА Новости

Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Более половины россиян любит целоваться, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Источник: РИА Новости

Всемирный день поцелуев отмечается 4 июля.

Согласно данным исследования, любят целоваться 52% россиян, лишь 38% сообщили, что это им не нравится. Еще 9% затруднились ответить.

Новость
5 причин целоваться осторожно

В качестве приветствия своих знакомых и близких часто и очень часто целуют 49% граждан, а редко или очень редко — 42%. Никогда не целуются при встрече 7%.

Чаще всего близких и родных россияне приветствуют словами (56%), объятиями (55%), рукопожатием (50%), улыбкой (41%). Коллег при встрече россияне чаще всего приветствуют словами (58%), рукопожатием (54%), улыбкой (31%), кивком головы (24%), только 2% — поцелуем. Респонденты могли дать сразу несколько вариантов ответа.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 2 июля. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.

Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

 Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом
Маслякова хотят лишить прав на КВН
В Анапе установили скульптуры Кокорина и Мамаева
Путин назвал условие диалога с Киевом
Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток
Пентагон прокомментировал появление ржавых бронемашин
Мария Шарапова не смогла уснуть после победного танца соперницы
Здоровье
6 интимных проблем у женщин С чем они связаны и как их решить.
Hi-Tech
Крупные компании решили уйти из Китая Торговая война Пекина и Вашингтона серьезно усложнила им жизнь.
Кино
Киану Ривз вернулся к своей роли 30-летней давности Актеру пришлось избавиться от бороды ради съемок в комедии «Билл и Тед»
Авто
Пьяный депутат избил инспектора ДПС лопатой Конфликт произошел в июне этого года в Якутии во время празднования национального праздника лета — «Ысыах-2019»
Недвижимость
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Популярные темы на «Детях»
Я не права? 202
Рассказываю. 194
Ребенка 3 лет "переклинивает" в некоторых ситуациях. Помогите разобраться 158
Куда идти после 9 класса? 145
Леди
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли пышную свадьбу в Италии Торжество продлится три дня.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь