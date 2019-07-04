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09:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Найдены следы древнейшего убийства в истории человечества

Международная группа ученых изучила окаменелые останки человека эпохи палеолита, известного как Cioclovina calvaria. Они пришли к выводу, что он умер насильственной смертью.

Источник: Kranoti et al, 2019

Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Новость
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Исследователи проанализировали череп, который принадлежал взрослому человеку, жившему 33 тысячи лет назад. Останки были найдены в пещере в Южной Трансильвании. Характерной чертой является перелом правой кости черепа, и специалисты провели ряд экспериментов, чтобы выяснить происхождение травмы. Для этого они изготовили 20 сфер, имитирующих черепную коробку, и подвергли их физическому воздействию, в том числе падение с высоты и удары камнями.

Оказалось, что в момент смерти человек получил две травмы: перелом у основания черепа и вдавленный перелом на правой стороне свода черепа. Вероятно, его несколько раз ударили предметом, похожим на биту. Таким образом, он умер не в результате несчастного случая. При этом исследователи подчеркивают, что смерть могла наступить из-за других повреждений тела, однако ученым был доступен только череп.

Результаты показывают, что верхний палеолит был сложным временем для ранних европейцев. Убийства и насильственное поведение стало частью поведения современного человека.

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