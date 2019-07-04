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09:14 (мск), источник: Авто Mail.ru

Российским женщинам разрешат работать дальнобойщиками

Минтруд пересмотрел список запрещенных для российских женщин профессий.

Документ заменит утвержденный президентом почти 20 лет назад список из 456 видов работ, официально недоступных для женщин, пишет РБК, которому удалось ознакомиться с соответствующим проектом приказа. Обновленный приказ вступит в силу с 1 января 2021 года.

Как следует из перечня профессий женщинам в России разрешат работать водителями автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 т; машинистом электропоезда; слесарем по ремонту автомобилей; трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства, а также членом палубной команды, парашютистом и рыбаком прибрежного лова.

При этом для женщин по-прежнему сохранится запрет на открытые горные работы, а также работы, выполняемые при строительстве метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений спецназначения.

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