09:14 (мск), источник: Авто Mail.ru
Российским женщинам разрешат работать дальнобойщиками
Минтруд пересмотрел список запрещенных для российских женщин профессий.
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Минтруд пересмотрел список запрещенных для российских женщин профессий.
Документ заменит утвержденный президентом почти 20 лет назад список из 456 видов работ, официально недоступных для женщин, пишет РБК, которому удалось ознакомиться с соответствующим проектом приказа. Обновленный приказ вступит в силу с 1 января 2021 года.
Как следует из перечня профессий женщинам в России разрешат работать водителями автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 т; машинистом электропоезда; слесарем по ремонту автомобилей;
При этом для женщин