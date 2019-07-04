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13:06 (мск), источник: РИА Новости

Житель Нидерландов заснял секретный американский челнок

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Нидерландский любитель-наблюдатель за спутниками Ральф Ванденберг смог обнаружить и заснять секретный мини-шаттл X-37B, который уже почти два года выполняет эксперименты в интересах ВВС США на околоземной орбите.

Источник: U.S. Air Force

Секретный мини-шаттл X-37B разработан американской компанией Boeing. Это пятый полет челнока (OTV-5), который был запущен в космос в сентябре 2017 года. До этого с 2010 года состоялись четыре космических полета мини-шаттла длительностью от 225 до 718 дней.

«Я охотился за OTV-5 месяцами и визуально обнаружил его в мае. Когда я попытался наблюдать его снова в середине июня, то в определенное время он не оказался на прогнозируемой орбите. Оказалось, что он сманеврировал на другую орбиту», — написал Ванденберг в своем Twitter-аккаунте.

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«Благодаря сети любителей-наблюдателей за спутниками он снова был быстро найден на орбите, и я смог сделать несколько его снимков 30 июня и 2 июля», — добавил он.

По словам Ванденберга, он не ожидал получить настолько детальные фотографии мини-шаттла на орбите в рабочей конфигурации: нос челнока, раскрытый грузовой отсек и его хвост.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что теоретически такие объекты, как X-37B, можно использовать в качестве носителя оружия. Программа X-37B была начата НАСА в 1999 году, но в 2004 году перешла в ведомство военных. Ее подробности, в том числе стоимость, засекречены.

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