13:06 (мск), источник: РИА Новости
Житель Нидерландов заснял секретный американский челнок
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Нидерландский
Секретный
«Я охотился за OTV-5 месяцами и визуально обнаружил его в мае. Когда я попытался наблюдать его снова в середине июня, то в определенное время он не оказался на прогнозируемой орбите. Оказалось, что он сманеврировал на другую орбиту», — написал Ванденберг в своем
«Благодаря сети
По словам Ванденберга, он не ожидал получить настолько детальные фотографии
Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что теоретически такие объекты, как X-37B, можно использовать в качестве носителя оружия. Программа X-37B была начата НАСА в 1999 году, но в 2004 году перешла в ведомство военных. Ее подробности, в том числе стоимость, засекречены.