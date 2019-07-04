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12:50 (мск), источник: Ведомости

Минсельхоз не планирует контролировать и ограничивать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства не планирует вводить меры для ограничения или контроля сбора дикорастущих грибов и ягод, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Marian Chinciusan/CC0

Ранее был опубликован проект постановления правительства, которым предлагается наделить Минсельхоз полномочиями регулятора в сфере сбора грибов, ягод, орехов и лекарственных трав. В документе говорится, что это позволит развивать производство и увеличить поставки переработанной продукции на экспорт.

Инициатива направлена на повышение качества и эффективности регулирования этой сферы, пояснили в министерстве. Она поможет обеспечить доступ к господдержке предприятиям заготовки, переработки и хранения дикорастущих грибов и растений. Россия обладает значительным запасами дикорастущего сырья на уровне порядка 8,5 млн т в год, но сейчас они используются всего на 6%, добавили в Минсельхозе.

В 2017 г. СМИ сообщали, что Минсельхоз предлагает ввести платные лицензии на сбор грибов и ягод. Министерство тогда заявило, что никогда не выступало с такой инициативой.

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