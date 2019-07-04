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12:40 (мск), источник: ИА REGNUM

Путин назвал востребованными проекты «Россия — страна возможностей»

МОСКВА, 4 июля 2019, 12:29 — REGNUM. Президент РФ Владимир Путин считает важными и востребованными проекты личностного роста, реализуемые в России в рамках платформы «Россия — страна возможностей». Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, текст которого опубликован на официальном сайте главы государства.

Источник: AP 2019

По словам Путина, для того, чтобы Россия достигла амбициозных целей, которые ставит перед собой, необходимы изменения не только в экономике и других сферах, но и в самих людях.

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«Надо каждому прочувствовать, что мир вокруг стремительно меняется. Технологии развиваются нарастающими темпами. Поэтому наши планы устремлены в будущее. Мы создаём условия для реализации талантов, способностей каждого человека, особенно для молодёжи», — заявил президент.

В качестве примера таких программ по созданию условий для самореализации граждан Путин назвал проект «Россия — страна возможностей», который был запущен по его инициативе в 2017 году.

«Среди многих востребованных программ в этой сфере считаю очень важным проект “Россия — страна возможностей”, направленный на профессиональный, личностный рост молодёжи, людей разных поколений. На то, чтобы дать им возможность проявить себя в государственном управлении, бизнесе, других важнейших сферах», — сказал Владимир Путин.

Глава государства выразил уверенность, что «опираясь на энергию, свободу, инициативу граждан» Россия обязательно достигнет целей, которые ставит перед собой.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Владимир Путин высоко оценил эффективность проектов «Россия — страна возможностей», назвав их «не имеющими себе равных». «Проходящие конкурсы, соревнования, олимпиады открыты для школьников, молодежи, людей разных возрастов, участников не только из России, но и из других стран. Подобный кадровый проект по масштабу не имеет себе равных — только в 2017—2018 годах он охватил свыше 1 миллиона 600 тысяч человек», — сказал он.

Путин также пообещал развивать «эту систему, делать ее более эффективной и прозрачной, потому что чем больше смелых, талантливых людей будут приходить в бизнес и науку, в госуправление и социальную сферу, тем успешнее мы сможем решать проблемы развития».

Напомним, в 2018 году по указу Владимира Путина была учреждена АНО «Россия — страна возможностей», которая стала оператором проектов одноимённой платформы. В настоящее время в неё входят 19 проектов: всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», «Профстажировки», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профмастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», акция «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия» и международный инженерный чемпионат CASE-IN.

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