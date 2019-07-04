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14:09 (мск), источник: Аргументы и факты

Въезд запрещен. Какие подвохи могут ждать при поездке в безвизовые страны?

На сегодняшний день россияне могут посетить без визы 116 стран.

Источник: CC0/katyveldhorst

За последнее десятилетие удвоилось число стран, которые россияне могут посетить без получения визы. Об этом свидетельствуют данные индекса паспортов на начало III квартала 2019 года, составленные Henley&Partners.

Россия заняла в этом рейтинге 51-ю строчку с показателем в 116 стран, доступных для безвизового въезда. При этом 10 лет назад россияне могли съездить без визы лишь в 60 государств.

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Первое место в рейтинге паспортов поделили Япония и Сингапур (189 безвизовых стран), второе — Южная Корея, Германия и Финляндия (187 стран). На третьем месте оказались Дания, Италия и Люксембург (186 стран).

Несмотря на то, что безвизовый режим обладает неоспоримым удобством, путешественникам стоит помнить о проблемах, которые могут возникнуть уже в аэропорту прилета. Многие привыкли к тому, что консульства стран с визовым въездом предъявляют целый список строгих требований к желающим посетить их страны. Однако наличие безвизового режима не отменяет тот факт, что государства не желают пускать в страну некоторых туристов. Помимо очевидных причин, к которым можно отнести, например, нахождение в международным розыске, есть ряд распространенных случаев, когда туристу отказывают во въезде.

Истекающий срок действия паспорта

Многие государства, подписавшие с Россией соглашение о безвизовом режиме, предъявляют строгие требования к паспортам иностранцев.

Например, если срок действия паспорта путешественника на момент поездки истекает в течение шести ближайших месяцев, ему могут отказать во въезде в страну.

Такое правило существует в Израиле, Объединенных Арабских Эмиратах, Барбадосе и др.

Некоторые государства более лояльны и могут позволить посетить свою страну в случае, если документ туриста будет действителен в течение трех месяцев с момента въезда. Для того, чтобы избежать срыва отпуска по этой причине, необходимо заранее обратиться в консульство интересующей страны и узнать, предъявляет ли данное государство требования к сроку действия паспорта и какие.

Отсутствие обратного билета

Власти строго следят за тем, чтобы под видом туристов к ним не приезжали потенциальные нелегальные мигранты. Один из способов контроля — проверка въезжающих в страну на наличие обратного билета.

Если путешественник еще не запланировал свой отъезд, то его могут отправить домой уже на паспортном контроле. Обычно это правило является негласным, поэтому при путешествии в любую страну лучше всегда бронировать обратный билет.
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Также подозрительным может оказаться невозможность продемонстрировать документы, подтверждающие, что въезжающему будет где жить: бронь отеля, письменное приглашение от родственников и пр.

Отсутствие денег

Как и большинство других стран, государства с безвизовым въездом заинтересованы в том, чтобы туристы ежедневно тратили определенную сумму денег. Как правило, эти суммы устанавливаются, исходя из прожиточного минимума в стране. Кроме того, неплатежеспособный турист для пограничников — потенциальный нелегальный мигрант. Консульствах ряда безвизовых стран не называют конкретные цифры, но рекомендуют иметь при себе подтверждение платежеспособности. Для этого подойдет справка из банка о состоянии счета, наличные деньги, иногда достаточно просто продемонстрировать наличие банковской карточки.

Отсутствие личных загранпаспортов у детей

Если семья путешествует с ребенком, у которого нет своего паспорта, а его данные вписаны в документ родителя, это может вызвать проблемы в некоторых странах. Так, въезд в Объединенные Арабские Эмираты возможен только по личному паспорту. Аналогичные правила действуют на Багамах.

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Безвизовый режим возможен только в определенное время года

Существенная деталь, о которой многие забывают при планировании поездки: в некоторых странах безвизовый режим вводится только на несколько месяцев в году. К примеру, для поездки в Албанию в 2019 году россиянам не понадобится виза, если путешествие запланировано на период между 1 апреля и 31 октября, для Черногории безвиз для россиян действует с 15 апреля по 31 октября.

Непредвиденные траты

Соглашение с Россией о безвизовом въезде — не гарантия того, что туристу не придется оплатить свой въезд. Некоторые государства действительно не взимают плату за въезд на их территорию. К ним относятся Белоруссия, Израиль, Индонезия, Марокко и др. Однако в ряде стран, включая Египет, заплатить за въезд все же придется.

Стоимость виз, проставляемых в паспорт путешественника в аэропорту, колеблется в размере от 20 до 200 долларов (в зависимости от страны и срока действия визы).
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Некоторые государства также могут взимать плату за выезд из страны. Раньше это правило существовало на Кубе, где покидающие остров туристы были обязаны оплатить аэропортовый сбор в размере 25 кубинских конв. песо. Однако с мая 2015 года эта плата включена в стоимость авиабилета.

Где узнать о правилах въезда в безвизовые страны?

Перед тем, как отправиться в путешествие в страну с безвизовым въездом, необходимо обратиться в ее консульство. Также часть информации содержится на консульском информационном портале МИД РФ. Здесь собраны данные об особенностях визового режима, допустимых сроках пребывания в выбранной стране, требованиях, предъявляемых к паспортам россиян и т. д.

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