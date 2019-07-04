14:09 (мск), источник: Аргументы и факты
Въезд запрещен. Какие подвохи могут ждать при поездке в безвизовые страны?
На сегодняшний день россияне могут посетить без визы 116 стран.
За последнее десятилетие удвоилось число стран, которые россияне могут посетить без получения визы. Об этом свидетельствуют данные индекса паспортов на начало III квартала 2019 года, составленные Henley&Partners.
Россия заняла в этом рейтинге 51-ю строчку с показателем в 116 стран, доступных для безвизового въезда. При этом 10 лет назад россияне могли съездить без визы лишь в 60 государств.
Первое место в рейтинге паспортов поделили Япония и Сингапур (189 безвизовых стран), второе — Южная Корея, Германия и Финляндия (187 стран). На третьем месте оказались Дания, Италия и Люксембург (186 стран).
Несмотря на то, что безвизовый режим обладает неоспоримым удобством, путешественникам стоит помнить о проблемах, которые могут возникнуть уже в аэропорту прилета. Многие привыкли к тому, что консульства стран с визовым въездом предъявляют целый список строгих требований к желающим посетить их страны. Однако наличие безвизового режима не отменяет тот факт, что государства не желают пускать в страну некоторых туристов. Помимо очевидных причин, к которым можно отнести, например, нахождение в международным розыске, есть ряд распространенных случаев, когда туристу отказывают во въезде.
Многие государства, подписавшие с Россией соглашение о безвизовом режиме, предъявляют строгие требования к паспортам иностранцев.
Такое правило существует в Израиле, Объединенных Арабских Эмиратах, Барбадосе и др.
Некоторые государства более лояльны и могут позволить посетить свою страну в случае, если документ туриста будет действителен в течение трех месяцев с момента въезда. Для того, чтобы избежать срыва отпуска по этой причине, необходимо заранее обратиться в консульство интересующей страны и узнать, предъявляет ли данное государство требования к сроку действия паспорта и какие.
Власти строго следят за тем, чтобы под видом туристов к ним не приезжали потенциальные нелегальные мигранты. Один из способов контроля — проверка въезжающих в страну на наличие обратного билета.
Также подозрительным может оказаться невозможность продемонстрировать документы, подтверждающие, что въезжающему будет где жить: бронь отеля, письменное приглашение от родственников и пр.
Как и большинство других стран, государства с безвизовым въездом заинтересованы в том, чтобы туристы ежедневно тратили определенную сумму денег. Как правило, эти суммы устанавливаются, исходя из прожиточного минимума в стране. Кроме того, неплатежеспособный турист для пограничников — потенциальный нелегальный мигрант. Консульствах ряда безвизовых стран не называют конкретные цифры, но рекомендуют иметь при себе подтверждение платежеспособности. Для этого подойдет справка из банка о состоянии счета, наличные деньги, иногда достаточно просто продемонстрировать наличие банковской карточки.
Если семья путешествует с ребенком, у которого нет своего паспорта, а его данные вписаны в документ родителя, это может вызвать проблемы в некоторых странах. Так, въезд в Объединенные Арабские Эмираты возможен только по личному паспорту. Аналогичные правила действуют на Багамах.
Существенная деталь, о которой многие забывают при планировании поездки: в некоторых странах безвизовый режим вводится только на несколько месяцев в году. К примеру, для поездки в Албанию в 2019 году россиянам не понадобится виза, если путешествие запланировано на период между 1 апреля и 31 октября, для Черногории безвиз для россиян действует с 15 апреля по 31 октября.
Соглашение с Россией о безвизовом въезде — не гарантия того, что туристу не придется оплатить свой въезд. Некоторые государства действительно не взимают плату за въезд на их территорию. К ним относятся Белоруссия, Израиль, Индонезия, Марокко и др. Однако в ряде стран, включая Египет, заплатить за въезд все же придется.
Некоторые государства также могут взимать плату за выезд из страны. Раньше это правило существовало на Кубе, где покидающие остров туристы были обязаны оплатить аэропортовый сбор в размере 25 кубинских конв. песо. Однако с мая 2015 года эта плата включена в стоимость авиабилета.
Перед тем, как отправиться в путешествие в страну с безвизовым въездом, необходимо обратиться в ее консульство. Также часть информации содержится на консульском информационном портале МИД РФ. Здесь собраны данные об особенностях визового режима, допустимых сроках пребывания в выбранной стране, требованиях, предъявляемых к паспортам россиян