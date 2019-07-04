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13:46 (мск), источник: Playboy

7 странных правил этикета разных стран мира (плюнули — значит, уважают)

Ты ведь не хочешь кого-то случайно обидеть.

Источник: CC0/JESHOOTS-com

Путешествовать по всему миру стало гораздо проще, а культурные границы, казалось бы, начинают размываться и сливаться. Но страны по-прежнему остаются очень разными, и ты обязан это иметь в виду, собираясь ехать в другую страну. Особенно, если она совсем уж далеко от тебя (не только территориально).

Как иностранцев удивляет то, что у нас не принято свистеть в помещении, так у некоторых народов тоже есть традиции, которые кажутся нам немного странными.

Вот тебе несколько наставлений от нас перед грядущими путешествиями. Познакомившись с этими традициями, ты избежишь попадания в неловкую ситуацию.

1. Не втыкай палочки в тарелку с рисом в Японии

Источник: CC0/magaret_1974

В Японии чаша риса с двумя палочками для еды, стоящими вертикально в центре миски, используется на похоронах в качестве подношения покойному. Поэтому, воткнув палочки в еду после обычной трапезы, ты нарушишь правила этикета.

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После того, как ты закончил есть, лучше помести палочки поверх миски или положи их рядом с тарелкой.

2. Не обижайся, если в тебя плюнут в Кении

Представители племени Масаи, проживающего в Кении, плюют друг на друга в знак приветствия так же, как европейцы пожимают руки. В их культуре плевок в кого-то расценивается как комплимент. Однако кенийцы, которые не принадлежат к Масаи, здороваются более привычным взмахом или пожатием руки.

3. Будь осторожен с комплиментами на Фиджи

Фиджийская культура чтит традицию, называемую керекере (традицию «общей собственности»). Это означает, что если кто-то просит вас о чем-то, нужно ему это отдать. Более того, не стоит открыто восхищаться чем-то, что принадлежит фиджийцам, поскольку они будут чувствовать себя обязанными тебе это отдать. Так что не злоупотребляй их гостеприимством.

4. Сложи ладони вместо рукопожатия в Таиланде

Источник: CC0/Engin_Akyurt

Рукопожатие — культурная ошибка в Таиланде. При встрече с кем-то тебе будет предложен «вай», который является приветствием, предполагающим сложение ладоней вместе на уровне груди. У тайцев этот жест демонстрирует почтение и уважение.

5. В Индии можно (нужно) есть пальцами

Индийскую еду, как правило, принято есть пальцами, и она будет подаваться так, чтобы тебе было удобно ее так есть. Используй два пальца и хлеб, чтобы подчерпнуть жидкие блюда, и пользуйся во время приема пищи только правой рукой: левая считается «нечистой» и «неуважительной».

6. В Марокко держите колени и плечи покрытыми

В Марокко скромность не только рассматривается как религиозный вопрос, но также является признаком уважения и вежливости. Оба пола, как правило, носят одежду, которая покрывает плечи и закрывает колени. Поэтому шорты, рубашки без рукавов и пляжную одежду принято носить только во время занятий спортом или на пляже, а в любом другом случае это будет равносильно тому, что ты выйдешь на улицу в одних трусах.

7. Никогда не дари ножи в Китае

Источник: CC0/rihaij

Дарение подарков — важный ритуал в Китае даже среди новых знакомых, но когда ты выбираешь подарок, будь осторожен. Никогда не дари китайцу ножи, ножницы или любой другой режущий предмет, потому что они сигнализируют о конце ваших отношений.

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