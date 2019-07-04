13:46 (мск), источник: Playboy
7 странных правил этикета разных стран мира (плюнули — значит, уважают)
Ты ведь не хочешь
Путешествовать по всему миру стало гораздо проще, а культурные границы, казалось бы, начинают размываться и сливаться. Но страны
Как иностранцев удивляет то, что у нас не принято свистеть в помещении, так у некоторых народов тоже есть традиции, которые кажутся нам немного странными.
Вот тебе несколько наставлений от нас перед грядущими путешествиями. Познакомившись с этими традициями, ты избежишь попадания в неловкую ситуацию.
В Японии чаша риса с двумя палочками для еды, стоящими вертикально в центре миски, используется на похоронах в качестве подношения покойному. Поэтому, воткнув палочки в еду после обычной трапезы, ты нарушишь правила этикета.
После того, как ты закончил есть, лучше помести палочки поверх миски или положи их рядом с тарелкой.
Представители племени Масаи, проживающего в Кении, плюют друг на друга в знак приветствия так же, как европейцы пожимают руки. В их культуре плевок в
Фиджийская культура чтит традицию, называемую керекере (традицию «общей собственности»). Это означает, что если
Рукопожатие — культурная ошибка в Таиланде. При встрече с
Индийскую еду, как правило, принято есть пальцами, и она будет подаваться так, чтобы тебе было удобно ее так есть. Используй два пальца и хлеб, чтобы подчерпнуть жидкие блюда, и пользуйся во время приема пищи только правой рукой: левая считается «нечистой» и «неуважительной».
В Марокко скромность не только рассматривается как религиозный вопрос, но также является признаком уважения и вежливости. Оба пола, как правило, носят одежду, которая покрывает плечи и закрывает колени. Поэтому шорты, рубашки без рукавов и пляжную одежду принято носить только во время занятий спортом или на пляже, а в любом другом случае это будет равносильно тому, что ты выйдешь на улицу в одних трусах.
Дарение подарков — важный ритуал в Китае даже среди новых знакомых, но когда ты выбираешь подарок, будь осторожен. Никогда не дари китайцу ножи, ножницы или любой другой режущий предмет, потому что они сигнализируют о конце ваших отношений.