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15:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Лес крестов и потоки мусора: показаны самые яркие участники Earth Photo 2019

Самые запоминающиеся фотографии, участвующие в конкурсе Earth Photo 2019, смотрите в фотогалерее.

23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

На своих снимках участники международного конкурса Earth Photo 2019 затрагивают глобальные проблемы человечества и показывают, как люди воздействуют на планету.

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