15:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Лес крестов и потоки мусора: показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
Самые запоминающиеся фотографии, участвующие в конкурсе Earth Photo 2019, смотрите в фотогалерее.
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Самые запоминающиеся фотографии, участвующие в конкурсе Earth Photo 2019, смотрите в фотогалерее.
На своих снимках участники международного конкурса Earth Photo 2019 затрагивают глобальные проблемы человечества и показывают, как люди воздействуют на планету.