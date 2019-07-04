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14:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японец выловил из реки старинный артефакт (фото)

Теперь он хочет отдать его специалистам на экспертизу.

В конце июня пользователь Twitter с ником himawarihiro1 отправился на рыбалку на водохранилище в японской префектуре Фукуока. Правда, вместо рыбы на удочку попалось нечто странное, а именно — странный ржавый кусок металла, который при ближайшем рассмотрении оказался стволом от старинного оружия.

Японец был поражен находкой и опубликовал в соцсети несколько снимков артефакта. Оказалось, что на нем даже есть фамильный герб в виде цветка сливы с пятью большими лепестками и небольшим кругом посередине. На ржавом стволе мушкета также была выгравирована надпись, скорее всего — имя кузнеца или мануфактуры.

В комментариях под постом пользователи написали, что находка очень напоминает часть фитильного мушкета, которые были распространены в Японии с XVI по XIX век.

Теперь рыбак намерен показать оружие специалисту, чтобы узнать, какую ценность оно представляет.

Екатерина Гура

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