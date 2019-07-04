貯水池で釣りしてたら…— 向日葵ヒロ (@himawarihiro1) June 30, 2019
火縄銃が釣れた? pic.twitter.com/TqgKpSxKIO
14:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Японец выловил из реки старинный артефакт (фото)
Теперь он хочет отдать его специалистам на экспертизу.
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Теперь он хочет отдать его специалистам на экспертизу.
В конце июня пользователь Twitter с ником himawarihiro1 отправился на рыбалку на водохранилище в японской префектуре Фукуока. Правда, вместо рыбы на удочку попалось нечто странное, а именно — странный ржавый кусок металла, который при ближайшем рассмотрении оказался стволом от старинного оружия.
貯水池で釣りしてたら…— 向日葵ヒロ (@himawarihiro1) June 30, 2019
火縄銃が釣れた? pic.twitter.com/TqgKpSxKIO
砂で磨いてみた? pic.twitter.com/6PazZmheUX— 向日葵ヒロ (@himawarihiro1) June 30, 2019
Японец был поражен находкой и опубликовал в соцсети несколько снимков артефакта. Оказалось, что на нем даже есть фамильный герб в виде цветка сливы с пятью большими
ぽこかめさん— 向日葵ヒロ (@himawarihiro1) June 30, 2019
どこの家紋か分かりますか？
一応持って帰ります? pic.twitter.com/gyZe6eHKYI
В комментариях под постом пользователи написали, что находка очень напоминает часть фитильного мушкета, которые были распространены в Японии с XVI по XIX век.
国内メーカー「ミロク」が、北米輸出向けに— 8 (@8nakane) June 30, 2019
製造販売していた 古式銃に酷似して居る。
構造素材的には、 輸出先では銃身解放で古式銃として
発砲できる、国内販売向けは 銃身に溶接栓とチャンバーに穿孔加工で販売。 pic.twitter.com/iq8E45by0X
Теперь рыбак намерен показать оружие специалисту, чтобы узнать, какую ценность оно представляет.
Екатерина Гура