15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британка похудела на 63 килограмма без единой тренировки
Все дело в правильном питании и большом желании.
27-летняя Карлин О'Донохью из северного Лондона всю жизнь была очень крупной девушкой, а в студенческие годы она увлеклась фастфудом и к 2013 году весила уже 140 килограммов.
По словам девушки, ее часто оскорбляли незнакомые люди на улицах, в транспорте и барах. Но, несмотря на издевательства и комплексы, худеть она не собиралась.
Все изменилось в 2017 году, когда ее мама Венди, тоже страдавшая от ожирения, взяла себя в руки и сбросила 55 килограммов. Увидев маму абсолютно счастливой, Карлин последовала ее примеру. Она отказалась от вредной еды и начала питаться сбалансированно.
За три недели британка похудела почти на 5 килограммов, и это очень ее вдохновило. Летом 2018 года она весила около 100 кг, а сейчас ее вес достиг отметки в 77 кг.
Сейчас девушка не только хорошо выглядит: она устроилась на хорошую работу и уже год встречается с молодым человеком по имени Марк, который во всем ее поддерживает.
Кроме того, Карлин ведет блог в Instagram, где показывает свои фото «до» и «после» и делится секретами правильного похудения. Кстати, девушка очень любит шутить на тему того, что от лишнего веса она избавилась без единой тренировки. По признанию Карлин, она не любит спорт, а потому никак не могла заставить себя пойти в зал. Но в результате ей это и не понадобилось.
Екатерина Гура