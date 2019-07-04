16:33 (мск), источник: Daily Storm
«Гадость»: представитель дома Романовых оценил сериал «Последние цари»
В Российском императорском доме заявили, что некоторые произведения извращают историю.
Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов поделился с Daily Storm своим мнением о новом сериале Netflix «Последние цари», посвященном последнему российскому царю Николаю II. По мнению личного секретаря императорской семьи, в последнее время появилось много низкокачественных произведений на историческую тему, и этот сериал — один из них.
«Мы не считаем нужным смотреть некоторые сериалы, потому что понимаем по трейлерам и цитатам что это стандартная поделка, — ответил Закатов на вопрос Daily Storm смотрел ли он сериал “Последние цари”. — Если я пришел в один ресторан и, допустим, там отравился, то я второй раз туда не пойду. Не надо меня еще раз заставлять есть эту гадость».
По словам директора канцелярии, Российский императорский дом относится к таким фильмам с сожалением, но никогда не призывает ничего запрещать. Ведь любые запреты только приводят к росту интереса к таким низкопробным поделкам. По его мнению, лучшая форма реагирования на такие некачественные, ненаучные и клеветнические явления — это игнорирование и забвение, ведь «никто не заставляет смотреть нас всякую дрянь».
Также Закатов поделился своим мнением о других кинопроизведениях, посвященных судьбе последнего российского императора: «Есть определенные произведения с которыми мы не согласны, например фильм Элема Климова “Агония”, где императорский дом показан не лучшим образом, но это произведение искусства. Если реагировать на каждое низкопробное произведение, как фильм “Матильда” или сериал Amazon The Romanoffs, то можно легко спуститься на этот уровень. Поэтому Российский императорский дом не будет протестовать, но если нас спросят, то мы скажем, что это извращает историю и мы не советуем никому смотреть такие гадости».
Третьего июля на стриминговом сервисе Netflix вышел первый сезон сериала «Последние цари», посвященного судьбе последнего императора Николая II и его семьи. Это смесь документалистики и игрового сериала: кадры с постановочными сценами дополняются объяснениями историков. Однако в самом сериале допущено несколько киноляпов: в кадрах, показывающих Красную площадь в Москве в 1905 году, показан мавзолей Ленина, построенный в 1930 году, а на кадрах