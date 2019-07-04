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16:14 (мск), источник: РИА Новости

Власти Флориды призвали граждан убивать игуан

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Домовладельцы во Флориде могут беспрепятственно убивать игуан, которые являются видом-«вселенцем» для штата, чрезвычайно распространились и наносят ущерб экологии и инфраструктуре, говорится в сообщении комиссии Флориды по охране рыб и диких животных (FWC).

Источник: ThuyHaBich/СС0

«Домовладельцам не нужно получать разрешение на убийство игуан на собственной территории, и FWC поощряет домовладельцев убивать зеленых игуан при любой возможности. Игуаны также могут быть убиты круглый год и без разрешения на 22 общественных землях в Южной Флориде», — сообщает ведомство.

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Как поясняет FWC, зеленые игуаны вредят городским растениям. Их привлекают деревья с листвой или цветами, большинство фруктов (кроме цитрусовых) и практически любые овощи.

«Некоторые игуаны наносят ущерб инфраструктуре, роя норы, которые разрушают тротуары, фундаменты, дамбы и берега каналов», — уточняет ведомство.

Кроме того, игуаны оставляют помет на доках, пришвартованных лодках, а также на верандах и бассейнах.

Игуаны также едят древесных улиток, некоторые из них отнесены к редким видам во Флориде, и угрожают истребить ряд редких растений и бабочек.

Как и в случае с другими рептилиями, зеленые игуаны могут быть переносчиками инфекционных бактерий сальмонеллы, заражая ими воду или другие поверхности.
FWC

Игуаны обитают по берегам каналов и на пустырях. Они живут в норах, водопропускных трубах, дренажных трубах или в грудах мусора.

Зеленые игуаны были впервые замечены во Флориде в 1960-х годах. Популяции зеленых игуан распространилась в настоящее время вдоль Атлантического побережья и вдоль побережья Мексиканского залива в округах Кольер и Ли. Также комитет получал сообщения об игуанах в северных районах, но там они вряд ли разрастаются до популяции, потому что игуаны плохо переносят холод.

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