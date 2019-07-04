Матвиенко предложила запретить смартфоны в школах

«Наверно, вообще надо запретить (мобильные телефоны — ИФ) в школах. Потому что нет условий хранения. Если будут дорогие телефоны оставлять в ящичках, а потом оттуда исчезнут?» — сказала Матвиенко на заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей в четверг.
Есть нормы этики в разных странах. Если ребенок с телефоном на уроках — будет ребенок учиться? Нет.
Валентина Матвиенкоспикер Совета Федерации
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова пообещала, что в течение месяца будет создана рабочая группа о порядке использования телефонов в школах.
Матвиенко попросила Попову успеть принять «необходимые решения» к началу учебного года.
Ранее за ограничение использования гаджетов в стенах школы высказывалась министр просвещения Ольга Васильева.
Вице-премьер Татьяна Голикова не считает необходимым полностью запретить мобильные телефоны на уроках в школе, однако согласна с тем, что использование гаджетов нужно как-то регламентировать.