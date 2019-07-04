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19:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае создали знаменитый кадр из «Титаника» на рисовом поле

Этот вид творчества в стране считается популярным.

Недалеко от города Шэньян на северо-востоке Китая появилась гигантская картина из риса.

На поле площадью в несколько сотен квадратных метров местные художники создали 3D-копию знаменитого кадра из фильма «Титаник», где Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет «парят» над океаном на палубе корабля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для создания необычной картины креативные фермеры использовали разные сорта риса, благодаря которым и получилось сделать картину объемной и разноцветной.

Гигантские картины на рисовых полях — распространенное явление в Китае. Ежегодно в нескольких регионах проводятся большие фестивали, в которых участвуют десятки команд из разных городов и стран. Такие мероприятия привлекают многочисленных туристов и приносят фермерам дополнительный доход.

Екатерина Гура

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