19:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Китае создали знаменитый кадр из «Титаника» на рисовом поле
Этот вид творчества в стране считается популярным.
Недалеко от города Шэньян на
На поле площадью в несколько сотен квадратных метров местные художники создали 3D-копию знаменитого кадра из фильма «Титаник», где Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет «парят» над океаном на палубе корабля.
Для создания необычной картины креативные фермеры использовали разные сорта риса, благодаря которым и получилось сделать картину объемной и разноцветной.
Гигантские картины на рисовых полях — распространенное явление в Китае. Ежегодно в нескольких регионах проводятся большие фестивали, в которых участвуют десятки команд из разных городов и стран. Такие мероприятия привлекают многочисленных туристов и приносят фермерам дополнительный доход.
Екатерина Гура