20:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети проходит «бутылочный» челлендж: кто успел присоединиться
Не у всех получилось, но они пытались.
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Не у всех получилось, но они пытались.
В начале июля боец MMA из Казахстана Карен Пашикян выложил в Instagram видео, на котором ударом ноги с разворота откручивает крышку бутылки. Ролик он назвал Bottle Cap Challenge и бросил вызов своим коллегам повторить увиденное.
И желающих нашлось очень много, как среди спортсменов, так и среди знаменитостей и просто азартных пользователей соцсетей.
Например, среди зарубежных звезд участие в #BottleCapChallenge приняли актеры Джейсон Стэйтем и певец Джон Мэйер, а среди отечественных знаменитостей отличились Тимати, Баста, Гарик Харламов и другие.
Интересно, что не прошли мимо челленджа и спасатели МЧС.
Спасатели МЧС России поддержали флешмоб #BottleCapChallenge #МЧС #МЧСРОССИИ #флешмоб #ФлешмобМЧС #ВсемирныйФлешмоб pic.twitter.com/kNxy3TO71y— МЧС России (@MchsRussia) July 4, 2019
Екатерина Гура