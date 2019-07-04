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20:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети проходит «бутылочный» челлендж: кто успел присоединиться

Не у всех получилось, но они пытались.

В начале июля боец MMA из Казахстана Карен Пашикян выложил в Instagram видео, на котором ударом ноги с разворота откручивает крышку бутылки. Ролик он назвал Bottle Cap Challenge и бросил вызов своим коллегам повторить увиденное.

И желающих нашлось очень много, как среди спортсменов, так и среди знаменитостей и просто азартных пользователей соцсетей.

Например, среди зарубежных звезд участие в #BottleCapChallenge приняли актеры Джейсон Стэйтем и певец Джон Мэйер, а среди отечественных знаменитостей отличились Тимати, Баста, Гарик Харламов и другие.

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Диджей Дипло
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Джон Майер
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Тимати
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Гарик Харламов
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Баста
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Павел Воля

Интересно, что не прошли мимо челленджа и спасатели МЧС.

Екатерина Гура

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