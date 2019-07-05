12:06 (мск), источник: Аргументы и факты
Тест: О каком городе поется в песне?
5 июля 1995 года песня «Дорогая моя столица» стала официальным гимном Москвы. А ее первоначальный вариант появился еще в начале Великой Отечественной войны.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
5 июля 1995 года песня «Дорогая моя столица» стала официальным гимном Москвы. А ее первоначальный вариант появился еще в начале Великой Отечественной войны.
Кроме Москвы, официальные и неофициальные гимны имеют и
Но сможете ли вы узнать город по строчкам из песни? Проверьте свою память.