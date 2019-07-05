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12:06 (мск), источник: Аргументы и факты

Тест: О каком городе поется в песне?

​5 июля 1995 года песня «Дорогая моя столица» стала официальным гимном Москвы. А ее первоначальный вариант появился еще в начале Великой Отечественной войны.

Кроме Москвы, официальные и неофициальные гимны имеют и Санкт-Петербург, Псков, Сочи, Нижний Новгород, Анапа. Также написано множество песен, в которых упоминаются названия российских городов.

Но сможете ли вы узнать город по строчкам из песни? Проверьте свою память.

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