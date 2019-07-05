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03:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Кудрин: в вопросах духовных ценностей Россия пока не лидер

В России высокие показатели младенческой смертности, детской бедности, абортов и разводов, заявил председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. Как считает господин Кудрин, «в вопросах духовных ценностей, сохранения семейных традиций мы пока не лидеры».

Источник: Reuters

«Детская смертность в России — на 1000 рожденных пять, но в Евросоюзе три, в Финляндии 1,7. К сожалению, стали лидерами и в другом печальном событии — на 100 браков 63 развода, а в Германии — 38, например, в Швеции — 46. Неблагоприятная ситуация и по абортам на 1000 родившихся, обгоняем США в два раза, Германию более чем в два раза», — заявил глава СП (цитата по «Интерфаксу»).

Как добавил господин Кудрин, показатель детской бедности в стране с 2013 по 2016 год вырос с 19 до 26%.
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По его словам, введенные с прошлого года выплаты на первого ребенка должны были выделить всем семьям с детьми, что помогло бы «на десятки процентов снизить бедность», но в итоге деньги получили только родившие после начала 2018-го.

По мнению Алексея Кудрина, требуется усилить психологическую поддержку детей в школах. «Нужно дифференцировать детей по психологическому, физиологическому развитию, это общая практика в развитых странах. Позволяет индивидуализировать обучение, приводит к большей успешности школьников, мы недостаточно занимаемся этим аспектом», — сказал он.

В июне президент России Владимир Путин объявил, что семьи, где доход на одного члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов (около 45 тыс.руб.), с 1 января 2020-го будут получать в среднем 10−11 тыс. руб. на ребенка. Он назвал ошибкой правительства недостаточное выделение финансирование банкам на реализацию программу льготной ипотеки в 6% для семей с детьми.

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