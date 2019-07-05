Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Точка невозврата: «Газпром» нанес решающий удар по СПГ США
Как оставаться востребованной и находить хорошую работу после 45
Роскачество рассказало об опасности адаптеров для перевозки детей в авто
"Они получили то, что заслужили": Кикабидзе о ситуации в Грузии
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
Регионы РФ с самыми дорогими услугами ЖКХ В Подмосковье услуги ЖКХ одни из самых дорогих в России.
«Никогда такого не видел»: очевидцы о ЧП с «Лошариком»
Украина лишилась "безвиза" с двумя странами
Каким стал сын Михаила Евдокимова, рожденный от мулатки
Нападение на семью из РФ: видео ЧП в Грузии
Чиновница из РФ лишилась работы из-за обнаженных фото для Playboy
Николай Басков хоронит самого близкого человека
Лолита и другие звезды, которых бросили молодые любовники
Как оставаться востребованной и находить хорошую работу после 45
Воспаление мозга заставило британку забыть день своей свадьбы
В Ярославле прошел чемпионат по колоноскопии
Почему в подъездах стены часто красят до половины?
Как оформить углы в квартире: 9 полезных советов
Фоторепортажи
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
16В Шереметьево затопило дорогу к аэропорту
10:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Оптическая иллюзия с пляжем поставила зрителей в тупик

Пользователь соцсетей с ником Nayem опубликовал в Twitter оптическую иллюзию, запутавшую многих других юзеров.

Его пост также был размещен на Reddit, где набрал больше 27 тысяч лайков.

What an amazing view! from r/confusing_perspective
Новость
Тень вулкана образовала гигантский ровный треугольник

«Если вы видите пляж, небо над океаном, камни и звезды, вы художник, но это не картина. Это нижняя часть гаражных ворот, которые нужно отремонтировать», — написал Nayem в подписи к изображению.

Большинство людей признавались, что видят на картинке пляж, и только потом уже ворота. «Мне до сих пор сложно представить, что это не морской берег», — делился своими ощущениями один из юзеров. «Наверное, я художник, потому что смотрел на изображение десять минут, прежде чем понял, что к чему», — писал другой.

Один из комментаторов объяснил такой эффект когнитивным искажением под названием «предвзятость подтверждения» (confirmation bias). По его словам, когда человек видит первые строчки в подписи к фото, в которых говорится про пляж, его мозг видит именно это и считает такую точку зрения правильной. Затем, когда секрет иллюзии раскрывается, мозг не сразу изменяет видение человеком изображения.

Читайте также
 Шойгу назвал причину гибели 14 российских офицеров
Путин рассказал, чем займется после президентства
Трамп пообещал установить флаг США на Марсе
Опрос показал, на какую зарплату рассчитывает молодежь
В Роструде пояснили, как платить работающим за отпускников
Бывший зенитчик из ДНР арестован по делу о крушении рейса МН17
Тренер из НХЛ: Я был готов убить Малкина
Американцам разрешили сажать помидоры перед домом
Мощнейшее за 20 лет землетрясение произошло в Калифорнии
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.
Hi-Tech
Бюджетный флагман Samsung Galaxy S10e подешевел на четверть Отличный смартфон в компактном корпусе.
Кино
Дапкунайте и Хакамада с дочкой на показе «Человека-паука» На экраны выходит новый фильм о супергерое с Томом Холландом в главной роли
Авто
Новый плацкарт без боковушек: он может быть таким (фото) Федеральная пассажирская компания получила предложение сделать новый плацкартный вагон с более длинными спальными местами и без боковых полок
Недвижимость
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Эксперты назвали средний доход ипотечного заемщика в России
Дети
Екатерина Волкова: «Дочь обижает меня» Мама 8-летней Лизы рассказала, что для нее самое сложное в материнстве, почему иногда плачет из-за дочери и по какой причине не доверяет няням
Леди
Лолита и другие звезды, которых бросили молодые любовники Рассказываем о звездных красавицах, которые расстались с молодыми любовниками после нескольких лет отношений
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь