14:10 (мск), источник: Кубань 24
Краснодарский школьник создал модель Краснодара в Minecraft
Владислав Занегин работал над видео два года.
Для создания модели Краснодара 14-летний Владислав Занегин установил в игре Minecraft 2 млн 346 тыс. 500 блоков.
Видео своего проекта, над которым он работал вместе с друзьями, мальчик выложил в социальные сети.
Школьник построил в игре парк и стадион «Краснодар», арену «Кубань» и Покровские озера, а также несколько улиц города.
Краснодарец отдельно показал в Minecraft процесс создания части парка «Краснодар».
Игра Minecraft впервые вышла в 2009 году. В ней можно создавать изменяемый трехмерный мир, полностью состоящий из кубов — его можно свободно перестраивать, создавая из кубов сложные сооружения.