Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Видео с исчезающими под мостом машинами взорвало соцсети
83-летняя Светлана Дружинина показала стильный потрет
Женщина похудела на 270 килограммов
Лукин влюбился в Арзамасову по сценарию сериала: фото со съемок
Как выглядят самые агрессивные города России: фото
Въезд запрещенКакие подвохи могут ждать россиян при поездке в безвизовые страны?
«Никогда такого не видел»: очевидцы о ЧП с «Лошариком»
Украина лишилась "безвиза" с двумя странами
"Покойник" ожил во время похорон: финал трагедии в больнице
Хоронить будут по-новому: кладбища не нужны
Бикини для женщин с большой грудью взбудоражило Сеть
Госслужащая разделась перед камерой и её уволили
Джулия Робертс поздравила мужа с годовщиной свадьбы
«Здорово и негламурно»: Валерия с мужем покоряют Исландию
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью
В Ярославле прошел чемпионат по колоноскопии
Реновация взвинтит цены на жилье
Квартиры россиян резко выросли в цене
Фоторепортажи
8В Генуе взорвали мост, из-за крушения которого погибли 43 человека
12Грибной канал: зачем китайцы собирают гриб-паразит
14:10 (мск), источник: Кубань 24

Краснодарский школьник создал модель Краснодара в Minecraft

Владислав Занегин работал над видео два года.

Для создания модели Краснодара 14-летний Владислав Занегин установил в игре Minecraft 2 млн 346 тыс. 500 блоков.

Видео своего проекта, над которым он работал вместе с друзьями, мальчик выложил в социальные сети.

Во время загрузки произошла ошибка.

Школьник построил в игре парк и стадион «Краснодар», арену «Кубань» и Покровские озера, а также несколько улиц города.

Краснодарец отдельно показал в Minecraft процесс создания части парка «Краснодар».

Игра Minecraft впервые вышла в 2009 году. В ней можно создавать изменяемый трехмерный мир, полностью состоящий из кубов — его можно свободно перестраивать, создавая из кубов сложные сооружения.

Читайте также
 Герои «Игра престолов» на первых и последних кадрах.
Что мешает тебе стать успешным фрилансером?
Шесть сотрудников ФСБ России задержаны в Москве
Сбежавшую с миллионами рублей кассиршу выдали собственные дети
Банк России обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Американские журналисты раскритиковали Скабееву за троллинг США
Парад имени Трампа: как прошло военное шоу в День независимости
«Единая Россия» создаст систему формирования кадрового резерва
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.
Hi-Tech
Появились первые качественные снимки «Ночного охотника» Армия получила уже два таких вертолета.
Кино
Кончаловского удивил Путин, подаривший Папе Римскому его фильм Режиссер признался, что ему очень приятно
Авто
BMW показала грузовик (фото необычной машины) BMW представила один из самых необычных своих автомобилей за последнее время
Недвижимость
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Популярные темы на «Детях»
Дочка мужа страшная неряха 339
Наглые родственники или я чего-то не понимаю? 303
Поездка в край самоцветов. Урал 191
Нужен совет. Взгляд со стороны. 173
Леди
Лолита и другие звезды, которых бросили молодые любовники Рассказываем о звездных красавицах, которые расстались с молодыми любовниками после нескольких лет отношений
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь