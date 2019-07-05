Путин рассказал о наставлении Папы Римского

На обеде с участием представителей российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ в Риме 4 июля Путин обратил внимание на слова премьера Италии Джузеппе Конте о русской литературе.
«Должен сказать, мы сегодня затрагивали эту тему и в разговоре с папой Римским. И понтифик разрешил мне сказать публично о том, что одна из его книг, которая всегда у него на столе, — это классика российской литературы, это и Достоевский, и Толстой. Вообще он сказал даже больше», — сказал Путин, чьи слова приводит сайт Кремля.
Я, — говорит, — говорю своим священникам, что без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником.
Владимир Путинпрезидент РФ
«Вы знаете, это о многом говорит. Это говорит о наших общих глубоких духовных корнях», — считает глава российского государства.
Президент РФ накануне посетил Италию с официальным визитом, в ходе которого встретился с папой Римским, президентом Италии Серджо Маттареллой и председателем Совета министров Джузеппе Конте. Позже на вилле Мадама — в доме приемов итальянского правительства — состоялся обед с участием представителей российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ.