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10:00 (мск), источник: РИА Новости

Спутник «Метеор-М» выведен на рабочую орбиту

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российский метеорологический спутник «Метеор-М» № 2−2 выведен на целевую орбиту высотой порядка 832 километра, сообщил РИА Новости официальный представитель «Роскосмоса».

Источник: РИА Новости

Запуск аналогичного спутника «Метеор-М» № 2−1 с Восточного в ноябре 2017 года закончился неудачно. Ракета штатно стартовала со спутником и 18 малыми аппаратами, но разгонный блок не смог вывести их на орбиту из-за неправильно заложенных алгоритмов.

«Спутник “Метеор-М” № 2−2 выведен на орбиту», — сказал собеседник агентства.

Ракету «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», «Метеором» и 32 малыми спутниками запустили в пятницу в 8.42 мск. Через 10 минут после старта «Фрегат» со спутниками отделился от третьей ступени «Союза».

Теперь разгонному блоку предстоит вывести попутную нагрузку — спутники США, Великобритании, Германии, Таиланда, Чехии, а также университетские аппараты Швеции, Франции, Германии, Эстонии и Эквадора, а также российские аппараты «Сократ», «ВДНХ-80» и «АмурСат». «Малышей» отправят на две орбиты — высотой порядка 580 и 530 километров. Завершение всей операции ожидается примерно в 13.10 мск.

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