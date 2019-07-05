Спутник «Метеор-М» выведен на рабочую орбиту

Запуск аналогичного спутника «Метеор-М» № 2−1 с Восточного в ноябре 2017 года закончился неудачно. Ракета штатно стартовала со спутником и 18 малыми аппаратами, но разгонный блок не смог вывести их на орбиту из-за неправильно заложенных алгоритмов.
«Спутник “Метеор-М” № 2−2 выведен на орбиту», — сказал собеседник агентства.
Ракету «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», «Метеором» и 32 малыми спутниками запустили в пятницу в 8.42 мск. Через 10 минут после старта «Фрегат» со спутниками отделился от третьей ступени «Союза».
Теперь разгонному блоку предстоит вывести попутную нагрузку — спутники США, Великобритании, Германии, Таиланда, Чехии, а также университетские аппараты Швеции, Франции, Германии, Эстонии и Эквадора, а также российские аппараты «Сократ», «ВДНХ-80» и «АмурСат». «Малышей» отправят на две орбиты — высотой порядка 580 и 530 километров. Завершение всей операции ожидается примерно в 13.10 мск.