Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грузины и украинцы напали на российских туристов
Долгий путь к личному счастью 45-летней Тутты Ларсен
Привычка спать голым спасла мужчину от смерти
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
Как выглядят самые агрессивные города России: фото
Регионы РФ с самыми дорогими услугами ЖКХ В Подмосковье услуги ЖКХ одни из самых дорогих в России.
"Лошарик" искал на морском дне "Посейдон" - Баранец
Истощенная Анджелина Джоли снова попала в больницу
Финал изнасилования дознавательницы из Уфы: приговор начальникам
Кто же мать детей Пугачевой: ответ Орбакайте
Чиновница из РФ лишилась работы из-за обнаженных фото для Playboy
Николай Басков хоронит самого близкого человека
Трамп отпраздновала День независимости в платье за 170 тыс
Полина Гагарина в микроплатье смутила сеть
Бывший чемпион UFC открыл три бутылки одним ударом ногой (видео)
Шарапова описала свою мечту
На Урале обнаружили унитаз в виде королевского трона
Как оформить углы в квартире: 9 полезных советов
Фоторепортажи
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
16В Шереметьево затопило дорогу к аэропорту
10:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Туроператоры сообщили о проблемах с получением виз во Францию

Российские туроператоры сообщили порталу TourDom.ru, что оформить туристические визы во Францию стало сложнее, поэтому приходится «переориентировать туристов на другие направления».

По информации туроператоров, французское консульство ввело ограничение на прием, а визовые центры урезали время, в которое заявитель мог подать документы. Если ранее прием документов осуществлялся с 9:00 до 16:00, то сейчас — с 12:00 до 15:30. Туроператоры утверждают, что ограничения действуют и на услугу «прайм-тайм», которая ускоряет процесс оформления визы и стоит €50: визовые центры принимают не более 20 заявлений в день.

Начальник визового отдела компании «Старый город» Марина Олексишина рассказала, что вынуждена записывать туристов на подачу документов только через 10 дней, из-за чего приходится прекращать продажи туров во Францию за 20 дней до вылета.

«На рынке полагают, что ограничения консульства связаны с попыткой навести порядок в визовом центре, где с этой весны скапливаются огромные очереди», — отмечает TourDom.ru.

В конце апреля Ассоциация туроператоров сообщала о сбоях в работе визовых центров Испании, Чехии и Франции в Москве. В связи с возросшим спросом сотрудники не успевали обрабатывать документы, в визовых центрах скапливались «огромные очереди».

Ранее стало известно, что Евросоюз может в течение года упростить правила выдачи шенгенских виз для «туристов с хорошей историей». 19 апреля соответствующую инициативу Еврокомиссии одобрил Европарламент. При этом, согласно данным Еврокомиссии, россияне стали реже обращаться за шенгенской визой.

 Украина и Молдавия обошли Россию
Названа причина авиаконфликта России и Чехии
Трамп пообещал установить флаг США на Марсе
Опрос показал, на какую зарплату рассчитывает молодежь
В Роструде пояснили, как платить работающим за отпускников
Бывший зенитчик из ДНР арестован по делу о крушении рейса МН17
Тренер из НХЛ: Я был готов убить Малкина
Американцам разрешили сажать помидоры перед домом
Мощнейшее за 20 лет землетрясение произошло в Калифорнии
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.
Hi-Tech
Бюджетный флагман Samsung Galaxy S10e подешевел на четверть Отличный смартфон в компактном корпусе.
Кино
Дапкунайте и Хакамада с дочкой на показе «Человека-паука» На экраны выходит новый фильм о супергерое с Томом Холландом в главной роли
Авто
Новый плацкарт без боковушек: он может быть таким (фото) Федеральная пассажирская компания получила предложение сделать новый плацкартный вагон с более длинными спальными местами и без боковых полок
Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Назван лучший дом мира
Москвичам пообещали много дешевых магазинов
Дети
Екатерина Волкова: «Дочь обижает меня» Мама 8-летней Лизы рассказала, что для нее самое сложное в материнстве, почему иногда плачет из-за дочери и по какой причине не доверяет няням
Леди
Лолита и другие звезды, которых бросили молодые любовники Рассказываем о звездных красавицах, которые расстались с молодыми любовниками после нескольких лет отношений
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь