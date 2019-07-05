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12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Тихом океане засняли прозрачного кальмара-поросенка (видео)

Нечасто удается подобраться к этому животному так близко.

Во время подводных исследований в Тихом океане ученые случайно встретили редкого прозрачного кальмара.

Видео было снято в 1400 метрах от атолла Пальмира на юг от Гавайских островов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кальмар Helicocranchia pfefferi принадлежит к семейству кранхииды — небольшим планктонным кальмарам. Из-за необычного внешнего вида его еще называют кальмаром-поросенком.

Средний размер взрослого кальмара-поросенка составляет всего 10 см. У него маленькие щупальца над глазами. Живет такое кальмар на глубине от 100 до 200 м. По мере взросления они спускаются на глубину в мезопелагическую зону.

Анна Лысенко

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