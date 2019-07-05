12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Тихом океане засняли прозрачного кальмара-поросенка (видео)
Нечасто удается подобраться к этому животному так близко.
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Нечасто удается подобраться к этому животному так близко.
Во время подводных исследований в Тихом океане ученые случайно встретили редкого прозрачного кальмара.
Видео было снято в 1400 метрах от атолла Пальмира на юг от Гавайских островов.
Кальмар Helicocranchia pfefferi принадлежит к семейству кранхииды — небольшим планктонным кальмарам.
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Анна Лысенко