Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам

Остальные погибшие моряки награждены Орденами мужества.
Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел 1 июля. Погибли 14 человек, остальных удалось спасти.
Подробности произошедшего не раскрываются, так как эта информация относится к категории гостайны. Известно лишь, что моряки занимались изучением гидросферы.
Как рассказали в Минобороны, очаг возгорания находился в аккумуляторном отсеке, подводники до конца боролись с огнем и смогли ликвидировать его ценой своих жизней. Им также удалось сберечь ядерную энергоустановку, аппарат скоро снова вернется в строй.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, экипаж состоял из уникальных военных специалистов. Среди погибших офицеров было два действующих Героя России. Семьям жертв трагедии окажут всю необходимую помощь, пообещал глава военного ведомства.
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