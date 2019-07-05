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12:21 (мск), источник: РИА Новости

Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Владимир Путин посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Источник: РИА Новости

Остальные погибшие моряки награждены Орденами мужества.

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел 1 июля. Погибли 14 человек, остальных удалось спасти.

Подробности произошедшего не раскрываются, так как эта информация относится к категории гостайны. Известно лишь, что моряки занимались изучением гидросферы.

Как рассказали в Минобороны, очаг возгорания находился в аккумуляторном отсеке, подводники до конца боролись с огнем и смогли ликвидировать его ценой своих жизней. Им также удалось сберечь ядерную энергоустановку, аппарат скоро снова вернется в строй.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, экипаж состоял из уникальных военных специалистов. Среди погибших офицеров было два действующих Героя России. Семьям жертв трагедии окажут всю необходимую помощь, пообещал глава военного ведомства.

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