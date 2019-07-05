Британка заявила, что прожила 100 лет благодаря сосискам

Мэри Эмерсон из Великобритании отпраздновала 100-летний юбилей «сосисочной» вечеринкой.
Любительница роллов с сосисками говорит, что возможность наслаждаться любимым блюдом в кругу любящей семьи, возможно, и есть секрет ее долголетия.
Мэри и ее сестра-близнец Джин родились раньше срока в 1919 году. Никто не ожидал, что дети выживут. Тем не менее, Джин прожила до 1981 года, а Мэри прекрасно себя чувствует, разменяв сотню.
«Я наслаждалась выпечкой столько, сколько себя помню, и всем всегда нравились мои колбасные изделия», — говорит Мэри.
Иногда, когда женщина не успевает, она покупает роллы в местной пекарне. Но в основном она готовит сосиски в тесте сама. Секрет в том, утверждает Мэри, чтобы выбрать хорошее мясо. Приготовление роллов стало для Мэри настоящим ритуалом.
«Один из моих любимых моментов в жизни — делать их на Рождество вместе с моей внучкой Наоми», — говорит женщина.