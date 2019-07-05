Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В деле сбитого Боинг МН17 новый поворот: пойман ценный свидетель
«Здорово и негламурно»: Валерия с мужем покоряют Исландию
Привычка спать голым спасла мужчину от смерти
Лукин влюбился в Арзамасову по сценарию сериала: фото со съемок
Обвал после бума: что будет на рынке жилья после 1 июля?
Въезд запрещенКакие подвохи могут ждать россиян при поездке в безвизовые страны?
"Лошарик" искал на морском дне "Посейдон" - Баранец
Истощенная Анджелина Джоли снова попала в больницу
На РЖД наказали всех кто связан с инцидентом с Пугачевой
Тигры убили известного дрессировщика в цирке
15-летняя дочь Игоря Крутого покорила сеть красотой
Алика Смехова похвасталась популярностью младшего сына у девочек
«Я в ярости»: реакция на новый бренд нижнего белья
Уникальная сцена из комедии СССР, поразившая всех
Похмелье действительно отупляет
Женщина похудела на 270 килограммов
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
Как оформить углы в квартире: 9 полезных советов
Фоторепортажи
16Сибирский разлив: в Иркутской области затоплены тысячи домов
9Как выглядят известные достопримечательности в разные времена года
12:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британка заявила, что прожила 100 лет благодаря сосискам

Она готовит их сама.

Мэри Эмерсон из Великобритании отпраздновала 100-летний юбилей «сосисочной» вечеринкой.

Любительница роллов с сосисками говорит, что возможность наслаждаться любимым блюдом в кругу любящей семьи, возможно, и есть секрет ее долголетия.

Мэри и ее сестра-близнец Джин родились раньше срока в 1919 году. Никто не ожидал, что дети выживут. Тем не менее, Джин прожила до 1981 года, а Мэри прекрасно себя чувствует, разменяв сотню.

«Я наслаждалась выпечкой столько, сколько себя помню, и всем всегда нравились мои колбасные изделия», — говорит Мэри.

Иногда, когда женщина не успевает, она покупает роллы в местной пекарне. Но в основном она готовит сосиски в тесте сама. Секрет в том, утверждает Мэри, чтобы выбрать хорошее мясо. Приготовление роллов стало для Мэри настоящим ритуалом.

«Один из моих любимых моментов в жизни — делать их на Рождество вместе с моей внучкой Наоми», — говорит женщина.

Анна Лысенко

Читайте также
Путин рассказал о наставлении Папы Римского
Сбежавшую с миллионами рублей кассиршу выдали собственные дети
Американские журналисты раскритиковали Скабееву за троллинг США
Опрос показал, на какую зарплату рассчитывает молодежь
Парад имени Трампа: как прошло военное шоу в День независимости
Как выглядит советский город-призрак в Германии (фото)
Новый флешмоб: блогеры фотографируются в горах мусора
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.
Hi-Tech
Сынок, я сломала интернет! Как научить старшее поколение пользоваться гаджетами и зачем это делать? Результат может вас удивить.
Кино
Кончаловского удивил Путин, подаривший Папе Римскому его фильм Режиссер признался, что ему очень приятно
Авто
Новый плацкарт без боковушек: он может быть таким (фото) Федеральная пассажирская компания получила предложение сделать новый плацкартный вагон с более длинными спальными местами и без боковых полок
Недвижимость
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Эксперты рассказали, почему тарифы на ЖКХ в Подмосковье такие высокие
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Дети
Екатерина Волкова: «Дочь обижает меня» Мама 8-летней Лизы рассказала, что для нее самое сложное в материнстве, почему иногда плачет из-за дочери и по какой причине не доверяет няням
Леди
Лолита и другие звезды, которых бросили молодые любовники Рассказываем о звездных красавицах, которые расстались с молодыми любовниками после нескольких лет отношений
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь