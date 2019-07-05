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17:39 (мск), источник: Daily Storm

Трампа высмеяли за слова о захваченных в XVIII веке аэропортах

Президент США Дональд Трамп во время своей речи в День независимости, рассказывая о победах армии США в XVIII веке, заявил, что в июне 1775 года у Британии были «захвачены аэропорты».

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Пользователи высмеяли президента, напомнив, что авиаперелеты начались только в 1903 году. Кроме того, битва за форт Мак-Генри, которую также упомянул Трамп, произошла в 1812 году, а не 1775 году, добавили они.

«В июне 1775 года Континентальный конгресс собрал армию из революционных сил, которые располагались недалеко от Бостона и Нью-Йорка. Континентальная армия пережила суровую зиму в одном из лагерей, после чего обрела громкую славу до самого Делавэра. Наша армия захватила воздух, она протаранила крепостные валы, захватила аэропорты, сделала все, что ей необходимо было сделать. И в форте Мак-Генри, под красным сиянием ракет, у нашей армии не было ничего, кроме победы», — торжественно заявил Трамп.

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«В июне 1775 года Континентальный конгресс собрал армию из революционных сил, которые располагались недалеко от Бостона и Нью-Йорка. Наша армия захватила воздух, она протаранила крепостные валы, захватила аэропорты, сделала все, что ей необходимо было сделать. И в форте Мак-Генри, под красным сиянием ракет, у нашей армии не было ничего, кроме победы»

На слова Трампа обратил внимание журналист CNN Дэниел Дейл. Он отметил, что битва за форт Мак-Генри произошла лишь в 1812 году, а не в 1775-м, как заявил Трамп.

Кроме того, журналиста и других пользователей смутило и позабавило упоминание о захваченных аэропортах, в то время как первый полет в США, который осуществили братья Райт, состоялся лишь в 1903 году.
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В своей торжественной речи 4 июля по случаю Дня независимости Трамп также назвал США «самой исключительной нацией в мире». Кроме того, он похвалил армию и сообщил, что скоро появятся космические войска, а также пообещал установить американский флаг на Марсе.

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Ляпы Трампа: самые неловкие моменты президентства
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08:13 (мск)© Ньюстюб
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