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14:52 (мск), источник: Lenta.Ru

В сети высмеяли нелепые напутствия матери сыну-тусовщику перед отпуском

Мать составила список нелепых советов для совершеннолетнего сына перед его поездкой в испанский курортный город Магалуф, славящийся молодежными вечеринками.

Полный свод правил 18-летний Финли Броки опубликовал в Twitter.

«Я начинаю стрессовать по поводу твоего завтрашнего отлета в Магалуф. Поэтому подготовила для тебя несколько советов, — начала Лиза Броки. — Во-первых, не пей перед выездом в аэропорт. Если будешь пьяным, тебя не пустят в самолет. Просто вспомни концерт Эминема… Хотя, вообще-то, сомневаюсь, что ты его помнишь».

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В следующем сообщении Броки порекомендовала Финли не брать с собой на вечеринки документы, потому что за последний месяц он потерял три ключа, банковские карты, деньги и кошелек. Кроме того, женщина попросила не забывать о приемах пищи и не думать о том, сколько алкоголя можно было бы купить на те деньги, что он собирается потратить на еду.

«В-четвертых, если там будет вечеринка на катере или просто у бассейна — держись от нее подальше. Не забывай, как ты однажды свалился в пруд и пришел домой голым и без телефона», — напомнила Броки.

Вдобавок она посоветовала не делать татуировку или набить ее хотя бы на ягодицах, чтобы ее не было видно. Также мать попросила сына не звонить ей пьяным ночью. «Даже если заиграет наша любимая песня, я не хочу слышать в три утра твои крики “Лиза, тебе понравится эта песня! Просто послушай, какой басс!” Видео-звонки тоже запрещены», — заключила мать.

Финли опубликовал скриншоты ее сообщений в Twitter, и его пост моментально стал вирусным. Он набрал больше пяти тысяч ретвитов, 55 тысяч лайков и сотни комментариев. Многие пользователи посмеялись над нелепостью советов и умилились заботливости Лизы Броки.

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