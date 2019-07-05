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15:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыты гонорары главных российских звезд

Промоутер и организатор концертов Сергей Лавров рассказал, сколько российские звезды получают за концерты и корпоративы. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Источник: РИА "Новости"

Лидером по заработкам оказался Сергей Шнуров. Его минимальный гонорар составляет 7 миллионов рублей за выступление. «А сейчас с каждого стадиона он может собрать и 10 “лямов”. Вот и считайте: девять стадионов — 90 миллионов. Это, конечно, уровень», — пояснил Лавров.

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Исполнительницу Веру Брежневу он назвал «небедной девушкой», которая прекрасно себя чувствует и без гастролей. Ее основным источником дохода являются корпоративы, дни рождения и другие праздники. За подобную работу она получает от 1,4 до 2,5 миллиона рублей.

Отмечается, что Валерия также часто выступает на заказных мероприятиях. Ее концерт обходится в миллион рублей, а корпоратив — от 3,5 до 7,1 миллиона рублей.

По словам промоутера, гастроли оказываются не очень выгодными для Филиппа Киркорова. «Он дает много кассовых концертов, но от гонорара ему остается максимум половина. А все потому, что он труженик и возит за собой все эти фуры, декорации и дорогостоящее шоу. Платит за машины, за свет, за звук, коллективу», — отметил Лавров. Согласно его данным, Киркоров получает за концерт 1,5 миллиона рублей, а его гонорары за корпоративы составляют от 3,5 до 7,1 миллиона рублей. Что касается концертных заработков других звезд, то Николай Басков получает от 1 до 1,5 миллиона рублей, Алла Пугачева — от 9,5 до 12,6 миллиона рублей, Земфира — от 5 миллионов рублей, группа «Руки вверх» — от 2 до 3,5 миллиона рублей, Баста — от 2 до 7 миллионов рублей, Стас Михайлов — порядка 1,7 миллиона рублей, Юрий Антонов — 3, 5 миллиона рублей.

При этом Ольга Бузова пользуется большей популярностью в сети, чем на сцене, поэтому ее заработок на концертах не превышает 800 тысяч рублей.

Как отмечает Лавров, гонорары за заказные мероприятия значительно превосходят те суммы, которые артисты получают во время гастролей. Это объясняется тем, что организация концертов влечет за собой множество расходов.

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