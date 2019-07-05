15:51 (мск), источник: Lenta.Ru
Раскрыты гонорары главных российских звезд
Промоутер и организатор концертов Сергей Лавров рассказал, сколько российские звезды получают за концерты и корпоративы. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Лидером по заработкам оказался Сергей Шнуров. Его минимальный гонорар составляет 7 миллионов рублей за выступление. «А сейчас с каждого стадиона он может собрать и 10 “лямов”. Вот и считайте: девять стадионов — 90 миллионов. Это, конечно, уровень», — пояснил Лавров.
Исполнительницу Веру Брежневу он назвал «небедной девушкой», которая прекрасно себя чувствует и без гастролей. Ее основным источником дохода являются корпоративы, дни рождения и другие праздники. За подобную работу она получает от 1,4 до 2,5 миллиона рублей.
Отмечается, что Валерия также часто выступает на заказных мероприятиях. Ее концерт обходится в миллион рублей, а корпоратив — от 3,5 до 7,1 миллиона рублей.
По словам промоутера, гастроли оказываются не очень выгодными для Филиппа Киркорова. «Он дает много кассовых концертов, но от гонорара ему остается максимум половина. А все потому, что он труженик и возит за собой все эти фуры, декорации и дорогостоящее шоу. Платит за машины, за свет, за звук, коллективу», — отметил Лавров. Согласно его данным, Киркоров получает за концерт 1,5 миллиона рублей, а его гонорары за корпоративы составляют от 3,5 до 7,1 миллиона рублей. Что касается концертных заработков других звезд, то Николай Басков получает от 1 до 1,5 миллиона рублей, Алла Пугачева — от 9,5 до 12,6 миллиона рублей, Земфира — от 5 миллионов рублей, группа «Руки вверх» — от 2 до 3,5 миллиона рублей, Баста — от 2 до 7 миллионов рублей, Стас Михайлов — порядка 1,7 миллиона рублей, Юрий Антонов — 3, 5 миллиона рублей.
Как отмечает Лавров, гонорары за заказные мероприятия значительно превосходят те суммы, которые артисты получают во время гастролей. Это объясняется тем, что организация концертов влечет за собой множество расходов.