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15:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Туристка из США рассказала об очередном обмане блогеров

Не стоит верить всему, что видишь в соцсетях.

Очень часто красивые картинки в соцсетях не соответствуют действительности, и в этом на собственном опыте убедилась пользовательница Twitter по имени Полина Маринова.

Насмотревшись на живописные фото храма Лемпуянг на Бали и особенно на магические ворота с зеркальным озером, девушка захотела увидеть достопримечательности лично. Но ее разочарованию не было предела.

Фото в Сети

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Реальность

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Там есть небольшая лужица.
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Как оказалось, никакого водоема рядом с воротами нет, а завораживающие снимки с отражением — дело рук местных умельцев, которые за небольшую плату фотографируют туристов с помощью телефона и карманного зеркала.

О своем печальном открытии Полина написала в Twitter, обвинив Instagram-инфлюенсеров во лжи.

Доказательство того, что инфлюенсеры из Instagram все разрушили. Мои надежды и мечты были разбиты, когда я обнаружила, что «вода» около небесных ворот — это просто кусок зеркала под камерой айфона.

Екатерина Гура

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