15:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Туристка из США рассказала об очередном обмане блогеров
Не стоит верить всему, что видишь в соцсетях.
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Не стоит верить всему, что видишь в соцсетях.
Очень часто красивые картинки в соцсетях не соответствуют действительности, и в этом на собственном опыте убедилась пользовательница Twitter по имени Полина Маринова.
Насмотревшись на живописные фото храма Лемпуянг на Бали и особенно на магические ворота с зеркальным озером, девушка захотела увидеть достопримечательности лично. Но ее разочарованию не было предела.
There is a tiny water puddle ? pic.twitter.com/V4augnBvOP— Ashwin kumar (@ashwinvx) July 4, 2019
Как оказалось, никакого водоема рядом с воротами нет, а завораживающие снимки с отражением — дело рук местных умельцев, которые за небольшую плату фотографируют туристов с помощью телефона и карманного зеркала.
О своем печальном открытии Полина написала в Twitter, обвинив
Proof that Instagram influencers have ruined everything?— Polina Marinova (@polina_marinova) July 4, 2019
My hopes & dreams were shattered when I found out the “water” at the Gates of Heaven is actually just a piece of glass under an iPhone ? pic.twitter.com/oiahI5VCIo
Екатерина Гура